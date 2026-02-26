2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，搭配當地得天獨厚的寬廣綠地，呈現多個燈飾藝術，地點就在冬山車站廣場，目前已進入日期倒數。宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所表示，2月28日元宵節當晚將舉辦長達10分鐘的高空煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理元宵煙火時間表、煙火秀時間、交通、交管等資訊一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點一覽：

▪️「2026冬山舊河港燈節」主要資訊
▪️「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動一覽
▪️「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動流程
▪️「2026冬山舊河港燈節」小提燈免費領取
▪️「2026冬山舊河港燈節」交通管制
▪️「2026冬山舊河港燈節」交通資訊
 

▲2026「冬山舊河港燈節」將於2月28日施放元宵煙火，時間高達10分鐘。（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
▲2026「冬山舊河港燈節」將於2月28日施放元宵煙火，時間高達10分鐘。（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
🟡「2026冬山舊河港燈節」主要資訊：

活動日期：即日起～3月7日 (六)

活動地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道

官網：幸福冬山臉書


🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動一覽：

活動日期：2026年2月28日(六）

活動亮點：600秒高空煙火秀震撼登場

煙火施放時間：20:26-20:36


🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動流程：

18:30開始：元宵搖搖馬小提燈發放

18:30-20:00：小Q哥哥魔術表演、潘芳烈樂團精彩演出

20:00-20:25：介紹長官來賓及致詞

20:26-20:36：600秒高空煙火秀

▲2026「冬山舊河港燈節」元宵煙火時間表（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
▲2026「冬山舊河港燈節」元宵煙火時間表（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
🟡 「2026冬山舊河港燈節」小提燈免費領取：

領取地點：元宵花火節會場服務台(冬山火車站前廣場)

發放時間：18:30 開始發放

發放數量：限量500份，發完為止

🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節管制注意事項：

管制日期：2月28日(六)

管制時間：19:00-20:40

施放時間：20:26 (600秒)

管制範圍：

一、冬山舊河道步道(雙向)禁止行人進出，煙火施放周邊全面交通管制，禁止人車進入。

二、生態綠舟停車場 重要提醒：

(1)17:00後停車場不開放停車。

(2)19:00-20:40交通管制期間內，嚴禁任何人員在車內或管制範圍內逗留

▲2026「冬山舊河港燈節」交通管制（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
▲2026「冬山舊河港燈節」交通管制（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）
🔴「2026冬山舊河港燈節」交通資訊：

📍搭火車
至冬山車站，出站後即可步行抵達展場。

📍自行開車（停車場）
車站下停車場、中正路停車場、天照宮停車場、冬山路第二停車場（冬山國中旁），及慈愛路開放單側停車。

資料來源：幸福冬山臉書

相關新聞

2026屏東燈節懶人包》四大燈區亮點、免費停車場、228連假新活動

2026台北燈節2/25登場！兩展區、變形金剛主題、領提燈、交通一覽

2026台南鹿耳門聖母廟煙火2/28登場　時間、觀賞點、交通交管快記

2026台北燈會懶人包》柯博文主燈今登場　泡泡瑪特主題、交通攻略