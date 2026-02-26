2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，搭配當地得天獨厚的寬廣綠地，呈現多個燈飾藝術，地點就在冬山車站廣場，目前已進入日期倒數。宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所表示，2月28日元宵節當晚將舉辦長達10分鐘的高空煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理元宵煙火時間表、煙火秀時間、交通、交管等資訊一文掌握。
🟡本文重點一覽：
▪️「2026冬山舊河港燈節」主要資訊
▪️「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動一覽
▪️「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動流程
▪️「2026冬山舊河港燈節」小提燈免費領取
▪️「2026冬山舊河港燈節」交通管制
▪️「2026冬山舊河港燈節」交通資訊
🟡「2026冬山舊河港燈節」主要資訊：
活動日期：即日起～3月7日 (六)
活動地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道
官網：幸福冬山臉書
🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動一覽：
活動日期：2026年2月28日(六）
活動亮點：600秒高空煙火秀震撼登場
煙火施放時間：20:26-20:36
🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節活動流程：
18:30開始：元宵搖搖馬小提燈發放
18:30-20:00：小Q哥哥魔術表演、潘芳烈樂團精彩演出
20:00-20:25：介紹長官來賓及致詞
20:26-20:36：600秒高空煙火秀
🟡 「2026冬山舊河港燈節」小提燈免費領取：
領取地點：元宵花火節會場服務台(冬山火車站前廣場)
發放時間：18:30 開始發放
發放數量：限量500份，發完為止
🟡 「2026冬山舊河港燈節」元宵花火節管制注意事項：
管制日期：2月28日(六)
管制時間：19:00-20:40
施放時間：20:26 (600秒)
管制範圍：
一、冬山舊河道步道(雙向)禁止行人進出，煙火施放周邊全面交通管制，禁止人車進入。
二、生態綠舟停車場 重要提醒：
(1)17:00後停車場不開放停車。
(2)19:00-20:40交通管制期間內，嚴禁任何人員在車內或管制範圍內逗留
🔴「2026冬山舊河港燈節」交通資訊：
📍搭火車：
至冬山車站，出站後即可步行抵達展場。
📍自行開車（停車場）：
車站下停車場、中正路停車場、天照宮停車場、冬山路第二停車場（冬山國中旁），及慈愛路開放單側停車。
資料來源：幸福冬山臉書
