▲台北燈會花博燈區展出中國上海作品《這裡是上海》。（圖／翻攝畫面）

2026台北燈會首度以雙展區、雙IP登場，並分為花博燈區及西門町燈區，台北市長蔣萬安昨（25）日親自到花博燈區進行啟動儀式。不過，司儀在介紹其中一個來自中國上海的花燈作品時，喊出作品名稱「這裡是上海」，讓民眾大驚失色，嗆聲：「這裡是台北！」對此，主辦燈會的台北市觀光傳播局今日也回應，上海作品來台展示皆循往例，也經陸委會通過申請，請外界勿做過度解讀。台北燈會花博燈區昨日進行啟動儀式，上海市府的作品也依往例來台展示，並由上海市台辦聯絡處長徐皓和文旅局率隊參觀燈節。不過，當司儀昨晚介紹到其中一個上海作品時，大喊作品名稱《這裡是上海》，甚至歡呼問現場賞燈的民眾「讚不讚？」，但只見部分民眾不滿直呼：「怎麼會是上海？這裡是台北！」對此，民進黨籍的台北市議員林延鳳怒轟，花燈作品取名為《這裡是上海》讓人覺得是在搞文字遊戲，配合中國進行「被統戰」的小手段，而且為何上海花燈特別大、嬌貴，需要黑衣人去顧，又沒放在國際燈區？是否認為上海花燈是國內的？台北市府應出面說清楚。另一方面，國民黨籍台北市議員詹為元則指出，台北燈節是台北與上海城市交流的形式之一，只要燈區沒有太政治性的字樣或意象，也不需過度解讀。而該「這裡是上海，讚不讚？」的影片也在社群平台上發酵，大批網友痛批：「蔣萬安還得意洋洋」、「台北市政府有病嗎？」、「給中共看的」、「我什麼時候住在上海了？」、「台北人什麼時候要醒？」、「有夠丟臉的」、「國民黨演都不演了」、「台北燈會上海化」等。不過，也有網友認為：「青鳥又在玻璃心」、「抹紅是青鳥日常」、「嚇到民進黨崩潰，現場明明還有美國、日本、韓國的燈」、「反應過度」、「本來就是各城市的花燈」等。針對網友批評和質疑，觀傳局則第一時間出面說明，本次上海團來台設燈組等皆依往例，並通過陸委會申請，相信外界不會做過度解讀。