我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市宣布推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起外界關注，對此，民進黨立委吳思瑤今（26）日痛批，這不是騙票，什麼是騙票？市長蔣萬安「育兒減工時計劃」，一搓就破！光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。蔣萬安昨宣布，3月1日起，台北市要領先全國推動育兒減少工時計畫，企業在不減薪的情況下，只要減少家中有12歲以下孩子的家長每天1小時工作，減少的工時將由市府提供8成工資補助；不過，限補助民間事業單位，每家最多10萬元，預計補助55家。對此，吳思瑤直言，台北市18萬間公司，只有55間公司能申請，每間公司最多只限10人申請，也就是覆蓋率只有0.03%；此外，台北市有24萬家長，補助8成一小時時薪需要87億，蔣市府只編列550萬預算？編列預算只有需求面的0.06%。「蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到！」吳思瑤說，先不講可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場，政策的執行配套全都沒有，不論企業或勞工都沒有溝通，竟三天後就要上路。吳思瑤感嘆說，蔣萬安當了兩年市長，政策能力怎麼還是那麼low？為家長減負擔的政策方向確實可以討論，但不能為快而外，為德不卒，「蔣萬安，不只『蔣大話』、『蔣笑話』，根本就在『蔣X話』」。