由索尼旗下知名工作室 Insomniac Games 製作的《漫威金鋼狼》無預警宣布將在2026年9月15日正式發售，身為 PlayStation 5（PS5）今年最主打的大作，《漫威金鋼狼》也巧妙的避開11月19日上市的《GTA 6》，金鋼狼作為漫威影業的人氣角色，遊戲將深入探討主角羅根的過往和內心世界。
《漫威金鋼狼》最早在5年前就傳出開發消息，直到2025年9月，索尼才在「State of Play」發表會上首次公布實機遊玩畫面， Insomniac Games 團隊過去曾打造《漫威蜘蛛人》系列，2代遊戲都擁有頗高的評價。
Insomniac Games 強調，《漫威金鋼狼》與以往英雄遊戲最大的不同，在於其「成人導向（Mature）」 的硬派敘事風格，玩家扮演的羅根（Logan）因記憶受損，將在遊戲中充當一名「不可靠的敘事者」，玩家必須透過斷片般的記憶拼湊出自己的過去。
對玩家來說，可以期待本作在 PS5 上的視覺細節，除了戰鬥場景外，故事橫跨加拿大的荒野、日本，以及漫畫愛好者熟知的犯罪之城「馬德里坡（Madripoor）」等，官方也已確認經典反派「紅歐米茄（Omega Red）」與「魔形女（Mystique）」將登場，並暗示還有更多驚喜角色等待玩家發掘。
資料來源：《漫威金鋼狼》官網
