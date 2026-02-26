我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕證實將於3月中旬訪問美東，爭取當她接班人的立委楊瓊瓔今表示全力支持，並高度肯定盧懷著資深政治前輩的責任感，在關鍵時刻「自動補位」走入華府，讓美方看到國民黨是值得信賴的政黨。對於所謂的「疑美論」，楊瓊瓔認為確實是當前外交環境不必要的雜音，並明確表示國民黨支持必要軍購，但反對「項目科目不明確、規劃草率」的預算編列方式。楊瓊瓔今（26）日指出，盧秀燕此行不僅是城市外交的深化，更是以身作則，以「資深政治前輩」的責任感，主動為國民黨、台灣與美國之間搭建更穩固的溝通橋樑。盧秀燕提到的「疑美論」，確實是當前外交環境中不必要的雜音。國民黨內多數成員始終珍惜與美方的長遠友誼，盧秀燕此次安排造訪紐約、華府、波士頓，並與美方高層直接對話，正是最務實的行動。她稱讚盧秀燕選擇在關鍵時刻「自動補位」走入華府，就是要讓美方直接聽見國民黨多元且專業的聲音，這才是負責任的國家級政治人物應有的作為。針對外界關切軍購與關稅議題，楊瓊瓔強調，國民黨長期以來對美立場一貫友好，從未改變，且支持基於國家安全的必要軍購，但國民黨反對的是「項目科目不明確、規劃草率」的預算編列方式。楊瓊瓔指出，立委有責任為納稅人的血汗錢把關，要求預算必須透明、符合戰略需求，而非盲目買單。近期台美經貿談判中的關稅爭議，在野黨希望行政部門釐清談判過程中對不同產業帶來的衝擊、評估對台灣整體發展的永續性，不能片面解讀為反對台美之間的經貿協議。楊瓊瓔強調，台灣人民具備高度的判斷力與國際觀，國民黨會戰戰兢兢扮演好監督者。她也深信透過盧秀燕高規格的訪美行程，能有效消除不必要的誤解，讓美方與台灣社會看到國民黨是能同時守護國安、專業監督、且深獲美方信賴的政黨。