我是廣告 請繼續往下閱讀

我國旅宿市場整體規模回到疫前水準。根據交通部觀光署統計，去年住客人次達8,209萬人次，不只恢復，也超越疫情前水準。然而，國旅常被詬病太貴，去年旅館平均房價為2,984元、民宿平均房價為2,438元，整體漲幅相較前期已趨於平穩。觀光署指出，近八成旅館房價低於平均水準，消費者可依預算與需求進行選擇。根據統計，114年旅宿業整體住客人次達8,209萬人次，較113年的7,879.6萬人次增加約329萬人次，也高於疫情前、108年的7,981.2萬人次。從客源結構觀察，去年本國籍住客人次為6,132.9萬人次，較前一年增加約146萬人次，較108年也增加約980萬人次；外國籍住客人次為2,076.1萬人次，較前一年增加約183萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。觀光署觀察，市場已由疫情後復甦階段，逐步邁入穩定發展階段。在價格表現方面，114年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為2,984元，較113年增率0.81%；民宿平均房價為2,438元，較113年年增率1.37%，整體漲幅相較前期已趨於平穩。從市場分布來看，約79%旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。在供給面方面，合法民宿房間數由112年的49,007間增加至114年的53,628間，三年累計成長9.43%，顯示旅宿供給穩定擴張。在供給持續增加的背景下，112年至114年旅宿業平均住房率分別為46.80%、46.09%及45.73%，整體維持於約45%至47%區間。房間數增加情況下，住房率仍能維持穩定水準，反映住宿需求具一定支撐力，市場發展趨勢趨於平衡。觀光署表示，國民旅遊除旅館與合法民宿外，亦包含露營、登山及戶外體驗等多元型態。因此旅館與民宿住房率並非全面反映整體旅遊熱度。依據國際訂房平台資料，約25%的旅客希望遠離都市環境，70%的旅客對自然與生態型住宿展現高度興趣，住宿需求呈現分眾與多元發展態勢。整體而言，國旅市場並非需求減弱，而是在供給擴張與旅遊型態多元化背景下，逐步由供給相對稀缺階段轉向選擇多元、分眾發展與品質競爭並行的成熟階段。觀光署提醒，未依法完成登記或非屬旅宿業之住宿場域，可能存在資訊揭露不足、價格透明度不一或安全規範差異等情形，容易影響消費者權益與市場秩序。為維護產業公平競爭及旅客安全，建議民眾優先選擇合法登記旅館與民宿，並留意相關認證標章。民眾可透過「臺灣旅宿網」查詢登記資訊，並參考「好客民宿」及「星級旅館」等標章，作為選擇住宿之依據。