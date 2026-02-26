正在苦惱要挑哪個 228連假景點 帶孩子去放電嗎？近期 Google 熱搜的台北親子景點——「恐龍大復活關渡探險樂園」，自開幕以來人氣大爆棚，官方更在 2 月 22 日 正式宣布入場人數強勢突破「十萬大關」！面對即將到來的連假，預期將湧入大量朝聖人潮，不想在現場人擠人排到崩潰，這篇最新版的「關渡恐龍樂園懶人包＋進場攻略」一定要先收好，一次掌握購票秘訣、不塞車指南、天氣提醒與最新的抽號碼牌規則！
進場規則：強烈建議線上購票、9點半領號碼牌
因應破十萬人次的爆滿熱潮，為了確保觀展品質，主辦單位再次重申入場規範。228連假期間請務必遵循以下「最強入場公式」：
• 先買好「線上門票」：強烈建議出發前先在時藝官網、KKday、Klook、udn售票網、ibon買好票，直接省下現場大排長龍等售票亭的時間。
• 提早抵達「領號碼牌」：展覽每日營業時間為 10:00 - 18:00，請於早上 9 點半就先到現場領取「入場號碼牌」。
• 等待叫號入場：領完號碼牌後，只需依據現場叫號順序入場即可。等待期間可以先去周邊市集拍拍照、欣賞河岸風光。
四大必玩展區，從觀賞到互動一次滿足
為了讓孩子玩得盡興，主辦單位將展場細分為四大主題區，動線規劃流暢：
1. 巨獸探索區： 與霸王龍、三角龍等超人氣恐龍近距離接觸，感受侏羅紀時期的震撼。
2. 生態互動區： 透過感應裝置，讓孩子觀察恐龍的習性，寓教於樂。
3. 化石挖掘體驗： 模擬考古學家現場，讓孩子親手體驗挖掘恐龍骨頭的樂趣（此區通常最受小朋友歡迎）。
4. 恐龍文創市集： 展區周邊設有相關周邊商品與輕食區，逛累了也能隨時補充體力。
票價攻略：關渡恐龍展門票怎麼買最划算？
出發前大家最關心的絕對是 關渡恐龍展門票 怎麼買！若是一家人出遊，想省荷包的家長請直接鎖定「家庭票（假日 $700）」！內含 2 位成人＋1 位 3-12 歲兒童（需同時入場），換算下來比單買 3 張票更便宜，是這波連假出遊的 CP 值首選。（一般單人假日票價為 $300、優待票 $250）
交通指南：關渡碼頭交通不塞車秘訣
每次連假出遊最怕卡在車陣中，許多網友都在瘋狂搜尋 關渡碼頭交通 資訊。強烈建議善用大眾運輸：
• 捷運＋步行：搭乘捷運淡水信義線至「關渡站」，出站後步行約 10-15 分鐘即可抵達；若帶幼童，可轉乘紅35、小23 公車直達展場。
• 自行開車請注意：若必須開車，請導航至「關渡宮周邊停車場」（如北投關渡站停車場、嘟嘟房關渡宮站等），停好車再步行前往展區，千萬別直接開到碼頭入口處，以免動彈不得。
228連假天氣與穿搭提醒
根據最新天氣預報，228 連假期間將有鋒面報到，北部地區降雨機率較高。因為恐龍展主要為「戶外展區」，強烈建議家長們：
• 必備雨衣：展區人潮眾多，小朋友穿雨衣會比撐傘更安全且方便活動。
• 洋蔥式穿搭：入夜後河岸風大較涼，請務必幫孩子準備防風保暖外套。
官方緊急尋人！失物招領區大爆滿
人潮破十萬，粗心的爸媽也變多了！官方近期釋出滿滿三張失物招領清單，品項多到能開雜貨店。若您先前已來看過展並遺失物品，請趕快對照一下：
• 衣物類：多件各色兒童防風外套、羽絨外套、保暖毛線帽與恐龍漁夫帽。
• 隨身小物與玩具：多副太陽眼鏡、兒童髮飾、玩具小汽車、超人力霸王公仔，甚至還有「單腳的嬰兒學步鞋」跟翻譯機！
• 重要證件卡片：包含 BALLY 票卡夾、多張信用卡（星展、聯邦等）、兒童身分證，以及新北市數位學生證（呂同學）、東南科大學生證（彭同學）。
如果發現是自家的東西，看展時記得去服務台聯繫主辦單位領回喔！
📌【活動資訊快速看】
• 展覽日期：即日起 ～ 2027 年 2 月 21 日
• 展覽地點：關渡碼頭貨櫃市集（臺北市北投區知行路360-1號）
• 營業時間：每日 10:00 - 18:00（9:30 開始發放號碼牌，17:00 停止售票入場）
資料來源：恐龍大復活 關渡探險樂園官方臉書
|票種
|平日價
|假日價
|適用對象與省錢筆記
|單人票
|$260
|$300
|一般民眾。
|家庭票
|$590
|$700
| ⭐ 最划算推薦！
包含 2 位成人＋1 位 3-12 歲兒童（需同時入場）。
換算下來比單買 3 張票更便宜！
|優待票
|$220
|$250
| 1. 本國大專院校以下學生（持有效證件）
2. 3-12 歲兒童（出示證件）
3. 持身心障礙手冊者之陪同者（限一名）
官方緊急尋人！失物招領區大爆滿
• 展覽日期：即日起 ～ 2027 年 2 月 21 日
• 展覽地點：關渡碼頭貨櫃市集（臺北市北投區知行路360-1號）
• 營業時間：每日 10:00 - 18:00（9:30 開始發放號碼牌，17:00 停止售票入場）