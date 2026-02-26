我是廣告 請繼續往下閱讀

台股股王信驊（5274）再創新天價，股價衝破1萬元大關，早盤達到10275元，並寫下台股個股股價新高紀錄。信驊股價強勢，主要受惠AI伺服器與雲端資料中心需求持續升溫，帶動伺服器遠端管理晶片（BMC）用量與規格升級趨勢延續；同時，市場看好新一代BMC產品進入放量期，有助推升ASP與產品組合優化，成為支撐評價上修的關鍵動能。全球人工智慧（AI）基礎建設持續積極展開，推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊營運高度成長，2025年總營收達新台幣90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然強勁下，信驊2026年1月營收攀高至9億元，創下歷史新高，年增28.46%。信驊預期，2026年第1季營收可望達26億至27億元，季增6.4%至10.5%，延續營收逐季創高的趨勢。展望後市，信驊董事長林鴻明先前表示，第一季將是「非常好的一季」，預估單季營收可望達26億至27億元，年增25%至30%，續創單季歷史新高，毛利率區間落在66.5%至67.5%。不過，他也指出，BT載板，尤其是T-glass相關供應仍偏緊，將成為後續成長的重要變數。信驊在市場買盤湧入推升下，早盤衝破1萬元大關，達到10275元，再創新天價，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。