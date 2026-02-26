我是廣告 請繼續往下閱讀

校園自治組織竟成私人提款機！逢甲大學學生阿明（化名）在擔任畢業生工作委員會期間，利用掌管會費之便，竟大膽侵占高達474萬餘元公款，將錢轉入個人帳戶大肆炒股及支應私人開銷。直到投資失利、公款出現缺口，才東窗事發。台中地院審理後，依侵占罪判處阿明有期徒刑1年6個月，審酌其坦承悔意並已部分賠償，給予5年緩刑，但須在期間內按期攤還剩餘166萬餘元債務，全案仍可上訴。檢方調查，學生阿明（化名）於2024年8月1日至2025年7月31日擔任逢甲大學畢委會會長，負責管理畢業生繳交的各項會費。依規定，該筆資金應存放在畢委會保險箱或專用郵局帳戶，專款專用於辦理畢業團照、講座、演唱會及學位服租借保證金等事務。然而，阿明竟自2024年9月27日起，利用職務之便，陸續從保險箱取出大筆現金，轉入其個人銀行帳戶，用於購買股票及支應個人開銷，侵占金額累計高達474萬4020元。直到2025年5、6月間，阿明因投資股票蒙受嚴重虧損，無力填補公款缺口，只好向母親求救。雖然母親緊急匯入277萬8400元至畢委會郵局帳戶企圖止血，但仍有近200萬元的差額無法補足，同年7月，新任會長取用預備金時發現資金短缺，在校方介入並通報後，阿明才坦承這段時間以來的侵占行為。台中地院審理時後認為，阿明身為學生代表卻未能恪盡職守，嚴重衝擊畢業生權益及學生自治組織的誠信。但考量他在偵審期間坦承不諱，展現悔意，且其家屬已代為歸還部分款項。此外，阿明已與逢甲大學及畢委會達成調解，並於庭上當場給付30萬元賠償金。法官最終裁定，判處阿明有期徒刑1年6個月，並給予5年緩刑機會，以利其自新。不過，緩刑期間阿明須依照調解協議，在未來5年內按期償還剩餘的166萬5620元債務，包含支付給逢甲大學的137萬9400元，以及畢委會的58萬6220元。全案可上訴。