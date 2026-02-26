OpenAI報告揭露，一位中國特工把ChatGPT當日誌使用，一系列網路認知戰行徑全都記錄在案，包括威脅海外異議人士、製造異議人士假訃聞、抹黑日本首相高市早苗等等，再度顯示中國以各種手段、在全球有計畫地進行各類跨國鎮壓、擴大影響力的資訊操弄作戰。
根據《CNN》報導，一位中國執法官員將ChatGPT當日誌使用，詳細記錄了一系列據稱是秘密進行的鎮壓計畫。其中一個案例是，中國特工偽裝成美國移民局官員，警告居住在美國的中國異議人士，稱其公開言論已「違法」，他們還利用偽造的美國法院文件，企圖迫使社群媒體平台關閉中國海外異議人士的帳號。
OpenAI的調查人員指出，該位中國執法官員曾描述如何透過偽造訃聞和墓碑照片，製造一名中國異議人士死亡的假象。而根據《美國之音》2023年的報導，網路上確實曾出現過該名異議人士死亡的虛假傳言。
另外，該位中國執法官員還曾要求ChatGPT制定計畫，透過挑起日本民眾對美國關稅的憤怒來抹黑現任日本首相高市早苗。雖然ChatGPT拒絕執行要求，但在高市早苗去年10月上任後，日本網路論壇上確實出現了攻擊她以及抱怨美國關稅的標籤關鍵字。
報告指出，ChatGPT被用來當作記錄秘密網路運作的工具，而相關內容由其他生成工具製作，再透過多個社群媒體帳號與網站散布。OpenAI在發現此事後，已停止該中國用戶的帳號使用權。
OpenAI首席調查員尼莫（Ben Nimmo）表示，這展現了中國當今執行「跨國鎮壓」的樣貌，不只是單純的網軍攻擊，而是「工業化」的協同操作，試圖在所有平台、所有地點以各種手段壓制中共的批評者。
這份報告發布之際，正值中美兩國AI霸權之爭愈演愈烈。前五角大廈官員、現任賓州大學教授霍羅威茨（Michael Horowitz）表示，這份報告證明中國正積極利用AI工具強化其操作資訊戰的能力，美中在AI領域的競爭不只存在於技術尖端領域，更體現於中國政府如何規劃並執行日常的監控與資訊管控。
