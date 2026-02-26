我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林則希演技備受肯定，近日發文表示想拍中國短劇，讓不少台灣觀眾感到震驚。（圖／林則希小紅書）

演員林則希演出多部八點檔，包括《風水世家》、《嫁妝》、《一家團圓》等等，演技備受肯定，近日有網友發現他在社交媒體小紅書上，自我推薦想拍短劇，以簡體字寫道「台灣演員想拍短劇」，貼文掀起網友熱議，直呼：「嚇到欸他怎麼突然去演短劇了！」對此，林則希被問到不演八點檔了嗎？他回應：「還是會啊～趁著放假拓展一下不同的環境。」林則希近日被發現在小紅書上發文想拍短劇，消息一出引來台灣網友熱議，表示：「以前很喜歡他欸，為什麼要跑到中國發展啦」、「驚訝！很喜歡他希望能回歸八點檔」、「我很喜歡他演的台八⋯⋯怎麼跑去那邊」、「畢竟台八太累，去中國應該可以輕鬆賺啦」。對此，林則希也在貼文下方親自回覆網友的問題，有人質疑他年紀大了，不適合演短劇，他表示：「我可以演爸爸。」另外也有網友好奇問他，之後不演八點檔了嗎？林則希則解釋還是會，只是想趁著放假拓展一下不同的環境。由於部分網友懷疑帳號並非本人，因此林則希在下一篇文中，PO出自己的健保卡，證明是本人，並親自說明想拍短劇的原因，並非不拍台灣八點檔，只是想利用空檔探索自己一直很好奇的短劇，歡迎各大劇組與他接洽。林則希以反派角色展開知名度，觀眾甚至比他還入戲，不時會遭受辱罵，面對酸民攻擊他表示自己毫無反應，林則希曾直言演了10年的壞人，擔心就此被定型，所以期待能嘗試不同的角色，在演員路上有更多的發展與可能。