我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方於現場發現多支擬真玩具長短槍疑似為該洗錢水房避免於交易時遭其他團犯罪集團黑吃黑，因而隨身攜帶以壯膽。(圖／刑事警察局偵查第八大隊提供)

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）今(23)日宣布破獲豪宅掩護非法博弈洗錢水房，初估該詐欺集團在2個月內，經手洗錢金額逾新台幣1億元，共有陸姓等5名嫌犯到案，全案依違反賭博罪及洗錢防制法移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦訊後陸姓主嫌聲請羈押獲准。刑事警察局偵查第八大隊接獲情資，有犯罪集團藏身高雄市楠梓區某透天豪宅 ，從事詐欺及博弈等犯罪行為，該大隊立即與相關單位共組專案小組，報請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。警方見時機成熟，兵分多路同步執行搜索等強制處分當場逮捕以陸姓主嫌為首 等5名嫌犯到案並於現場查扣電腦主機、手機、教戰守則等 犯罪證物，並於現場發現多支擬真玩具長短槍疑似為該洗錢水房避免於交易時遭其他團犯罪集團 黑吃黑，因而隨身攜帶以壯膽。警方調查發現，該集團陸姓主嫌經營不特定博弈網站，在後臺為賭客開設管理階層及簽賭會員帳號進行對賭，定期於每周結算賭金入金、出金模式均以現金支付或領取，以掩飾非法所得來源及去向清算博弈機房後臺於去年10、11月犯罪金額，僅短短 2個月經手賭資逾新臺幣1億元，全案依刑法賭博及洗錢防制法等罪嫌，將陸姓主嫌等人移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦 承辦 檢察官 於偵 訊後向 該管 法院聲請羈押陸姓主嫌獲准。刑事警察局呼籲，線上博弈網站不僅違法，常伴隨詐欺及暴力討債等組織犯罪民眾切勿輕信賭博網站標榜「高獲利」、「火速出金」等 輕鬆獲利 標語 ，實際上都是犯罪集團的陷阱應多參與正當休閒娛樂，該局也將針對不法金流、網路賭博及詐欺集團加強查緝，淨化社會治安。