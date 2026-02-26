我是廣告 請繼續往下閱讀

⭐️中華職棒完整聲明⭐️

今天接獲小熊球團通知，Jonathon Long的手肘酸痛感仍持續影響著揮棒狀態。經球團完整評估後，確認恢復時程無法趕上本次賽事，他將無法加入國家隊，必須忍痛退出本屆經典賽。

Long一直非常渴望披上國家隊戰袍，為國家奮戰，這份決心我們深受感動。對於此次因傷無法參賽，我們感到十分不捨，也衷心祝福他早日康復，重返賽場。

我們會帶著Long的精神與信念，團結一致，在經典賽全力以赴。

至於遞補人選，教練團將於台日交流賽後對外公布。

中華職棒今（26）日發出正式聲明，效力於芝加哥小熊隊的台美混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），因左手肘傷勢復原進度不如預期，經球團完整評估後，確認無法趕上即將開打的世界棒球經典賽（WBC），確定遺憾退出本屆中華隊。至於遞補人選，將於台日交流賽結束後公布。「龍仔」日前在春訓熱身賽守備時，不慎與跑者發生激烈碰撞導致左手肘扭傷。雖然昨日一度傳出有望於28日啟程與球隊會合，但今日中職接獲小熊球團最新通知，指出龍仔的手肘痠痛感仍持續影響揮棒狀態，在保護球員職業生涯的前提下，球團決定不予放行。中職在聲明中表示：「強納森．龍一直非常渴望披上國家隊戰袍為國奮戰，這份決心令我們深受感動。對於此次因傷無法參賽，我們感到十分不捨，也衷心祝福他早日康復，重返賽場。」針對戰力空缺，中職表示教練團會帶著龍仔的精神與信念全力以赴。至於球迷最關心的遞補人選，教練團目前已在緊急商討應變方案，預計將於接下來的「台日交流賽」結束後，正式對外公布最終名單。強納森．龍的缺陣，對中華隊的火力配置無疑是沉重打擊。去年他在小熊 3A 繳出打擊率 3 成 05、20 轟、91 分打點的恐怖數據，尤其是對右投高達 3 成 25 的打擊率，原先被視為中華隊抗日、抗韓的強打之一。此外，他能兼任一、三壘及左外野的多功能守位，原本是教練團調度上的重要活棋。隨著他的退出，中華隊的中心打線與守備配置勢必得重新洗牌。