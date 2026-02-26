2026新竹燈會「新竹過好年－RODY跳跳迎新年」自2月14日至3月8日登場，今年以Rody跳跳馬為主題，結合光影藝術與舊城景觀，打造23天節慶盛會。主燈與8組燈區分布於東門城、護城河與新竹公園，主燈「旋轉Rody」每30分鐘展演一次，2月27日至3月1日舉辦元宵市集與晚會，並於市集服務台限量發放Rody小提燈。《NOWNEWS今日新聞》整理新竹燈會懶人包，時間、地點、展區亮點、提燈領取資訊、交通方式以及周邊管制措施可一次看完。
本文摘要
📍2026新竹燈會展區特色
📍2026新竹燈會時間、地點、領取Rody小提燈
📍2026新竹燈會交通方式
📍2026新竹燈會交通管制措施
2026新竹燈會展區特色一次看！結合歷史景觀漫步舊城
本屆燈會以「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」為主題，攜手全球療癒系人氣角色「Rody跳跳馬」，打造城市型主題燈節。
適逢馬年，以「跳躍、前進」象徵城市持續成長與嶄新起跑，新竹燈會主燈與8組特色燈組分布於護城河親水公園、東門城與新竹公園，透過主燈旋轉展演、燈光裝置藝術與系列活動，結合歷史地景與光影藝術，邀請民眾漫步舊城區，體驗新竹夜晚最溫暖熱鬧的節慶時光。
2月27日至3月1日於護城河親水公園舉辦元宵市集，集結超過50家特色攤位，涵蓋美食、文創商品與互動體驗。活動期間也將於晶品城廣場「護城河市集服務台」發放限量RODY小提燈，讓大小朋友提燈遊燈區，增添元宵夜的儀式感與溫馨亮點。
元宵晚會則將於2月27日下午5點在新竹火車站前廣場登場，卡司包括U:NUS、徐暐翔、柏霖PoLin、KAXA及Angie安吉等藝人，結合舞台燈光與音樂演出，邀請市民闔家前來賞燈聽歌，共享青春活力與節慶氛圍。
2026新竹燈會時間、地點、領取Rody小提燈
◼︎日期：2026年2月14日至3月8日
◼︎地點：新竹東門城、護城河親水公園、新竹公園
◼︎亮燈時間：每日18:00–22:00
◼︎主燈秀：東門城「旋轉Rody」主燈每日18:00至22:00，每30分鐘展演一次，每場約3分鐘。演出結合音樂節奏、旋轉機械動態、煙霧效果與燈光特效（實際時間依現場公告為準）。
◼︎元宵市集：2月27日至3月1日，地點為護城河親水公園。
◼︎元宵晚會：2月27日17:00，新竹火車站前廣場。
◼︎Rody小提燈限量發放：2月27日至3月1日，於護城河市集服務台發放，數量有限，建議提前排隊。
◼︎官方資訊：新竹市政府、「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁。
2026新竹燈會交通方式
◼︎火車：於新竹火車站下車，步行約10分鐘可抵達燈會現場。
◼︎高鐵：高鐵新竹站下車後，轉搭接駁公車或計程車前往東門城。
◼︎公車：可搭乘2、3A、27、31、藍1區間車、藍1區間車A、藍115區間車、藍15區間車B、藍線，於「東門市場」或「火車站」下車即達。
2026新竹燈會交通管制措施
📌2月26日（四）09:00 至3月2日（一）12:00
信義街（東門圓環至林森路）及勝利路（東門圓環至林森路）禁止汽、機車通行。
📌2月27日（五）至3月1日（日）全日24小時
大同路23巷與復興路16巷禁止汽、機車通行。
📌2月27日（五）至3月1日（日）全日24小時
大同路（中正路至信義街）禁止汽車通行。
資料來源：新竹市政府、「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026新竹燈會展區特色
📍2026新竹燈會時間、地點、領取Rody小提燈
📍2026新竹燈會交通方式
📍2026新竹燈會交通管制措施
2026新竹燈會展區特色一次看！結合歷史景觀漫步舊城
本屆燈會以「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」為主題，攜手全球療癒系人氣角色「Rody跳跳馬」，打造城市型主題燈節。
適逢馬年，以「跳躍、前進」象徵城市持續成長與嶄新起跑，新竹燈會主燈與8組特色燈組分布於護城河親水公園、東門城與新竹公園，透過主燈旋轉展演、燈光裝置藝術與系列活動，結合歷史地景與光影藝術，邀請民眾漫步舊城區，體驗新竹夜晚最溫暖熱鬧的節慶時光。
元宵晚會則將於2月27日下午5點在新竹火車站前廣場登場，卡司包括U:NUS、徐暐翔、柏霖PoLin、KAXA及Angie安吉等藝人，結合舞台燈光與音樂演出，邀請市民闔家前來賞燈聽歌，共享青春活力與節慶氛圍。
2026新竹燈會時間、地點、領取Rody小提燈
◼︎日期：2026年2月14日至3月8日
◼︎地點：新竹東門城、護城河親水公園、新竹公園
◼︎亮燈時間：每日18:00–22:00
◼︎主燈秀：東門城「旋轉Rody」主燈每日18:00至22:00，每30分鐘展演一次，每場約3分鐘。演出結合音樂節奏、旋轉機械動態、煙霧效果與燈光特效（實際時間依現場公告為準）。
◼︎元宵晚會：2月27日17:00，新竹火車站前廣場。
◼︎Rody小提燈限量發放：2月27日至3月1日，於護城河市集服務台發放，數量有限，建議提前排隊。
◼︎官方資訊：新竹市政府、「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁。
◼︎火車：於新竹火車站下車，步行約10分鐘可抵達燈會現場。
◼︎高鐵：高鐵新竹站下車後，轉搭接駁公車或計程車前往東門城。
◼︎公車：可搭乘2、3A、27、31、藍1區間車、藍1區間車A、藍115區間車、藍15區間車B、藍線，於「東門市場」或「火車站」下車即達。
2026新竹燈會交通管制措施
📌2月26日（四）09:00 至3月2日（一）12:00
信義街（東門圓環至林森路）及勝利路（東門圓環至林森路）禁止汽、機車通行。
📌2月27日（五）至3月1日（日）全日24小時
大同路23巷與復興路16巷禁止汽、機車通行。
📌2月27日（五）至3月1日（日）全日24小時
大同路（中正路至信義街）禁止汽車通行。