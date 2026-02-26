我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國春武里府本月發生驚險車禍，一輛白色皮卡車在雙線道路上超車時，與對向黑色SUV猛烈碰撞，造成11人受傷。事故全程被監視器拍下，畫面顯示兩車失控分別衝向路邊，場面怵目驚心。事發當天，白色Isuzu皮卡車正在超越前方卡車時，對向車道一輛黑色Mitsubishi MotorsPajero突然偏右行駛，雙方發生側面撞擊。撞擊後兩車分別失控，皮卡衝向路旁混凝土管線，SUV則翻覆墜入正在施工的排水溝內。救援人員趕抵現場時，發現共有11人受傷。皮卡車上9人送醫，其中2人因玻璃碎裂造成嚴重割傷。SUV上則有2名乘客，59歲男駕駛普拉瓦（Prawat Kongsinkaew）頭部與腿部撕裂傷，53歲女乘客宋吉（Somkid Kongsinkaew）右手與右腿骨折。更驚險的是，宋吉在車輛翻覆後一度受困。由於車身側翻壓在副駕駛座，她身體部分浸在水中，所幸路人與救援人員及時將她救出。11名傷者隨後全數送往博通醫院治療。博通警分局警官阿蘭（Aram Chotisitanon）表示，警方已完成現場蒐證，待傷者傷勢穩定後，將傳喚相關人員釐清事故原因，並依法追究責任。皮卡駕駛、47歲的基提蓬（Kittiphon Butthapa）則稱，他當時正載送8名前往棕櫚園工作的工人，已打右方向燈加速超車，未料對向SUV突然偏移才釀禍，「幸好沒有人喪命。」儘管泰國是亞洲經濟較富裕國家之一，但長期以來公路建設與交通安全教育投資不足，交通事故死亡率居高不下。官方數據顯示，泰國每10萬人約有32.7人死於交通事故，名列全球高風險國家之列。政府已設定目標，盼在2027年前將死亡率降至每10萬人12人，但挑戰仍然嚴峻。