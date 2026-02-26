我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨日宣布推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起外界關注，對此，台北市議員林亮君點出5點真相，直言其規模，可能讓多數家長看得到、吃不到，「從數字上看起來，恐怕是口號性質大於實際效益」。蔣萬安昨宣布，3月1日起，台北市要領先全國推動育兒減少工時計畫，企業在不減薪的情況下，只要減少家中有12歲以下孩子的家長每天1小時工作，減少的工時將由市府提供8成工資補助；不過，限補助民間事業單位，每家最多10萬元，預計補助55家。對此，林亮君表示，蔣萬安推出的「育兒減少工時計畫」，有幾項真相讓大家了解，第一，覆蓋率杯水車薪：台北市登記公司超過18萬家，但每年僅補助55家，覆蓋率僅0.03%（萬分之三）。第二，林亮君提到，​齊頭式的補助：不論企業規模大小，每家補助上限僅10萬元，對於中小企業誘因有限，對大企業更是聊勝於無；第三，受惠缺口龐大：台北市12歲以下孩童有22萬名，若以每年55家公司的規模試算，絕大多數的家長只能看得到、吃不到。第四，林亮君續指，​行政成本降低誘因：費用由企業代墊，且需等到每年10月才統一申請核銷，這對行政流程繁瑣的企業來說，申請誘因恐被打折；第五，預算規模小：補助資金來自2026年勞動局業務費中的550萬，這在市府龐大的預算中，這筆錢更像是試辦性的「點綴」。林亮君直言，市府願意正視育兒壓力是好事，但從數字上看起來，恐怕是口號性質大於實際效益。