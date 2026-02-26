新竹喜來登大飯店表示，3月8日適逢「國際婦女節」，飯店為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」共同推出餐飲優惠，女性顧客可享有低至5折起的優惠，或是額外獲贈「鮭魚親子壽司」等。其中最優惠就是可以5折特價享有「盛宴自助餐廳」的下午茶吃到飽，原價990元＋10%，折扣後等於495元再加99元（原餐價一成服務費），即594元。
新竹喜來登自3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」推出「女王駕到‧食在寵你」婦女節專屬餐飲優惠。
女性專屬優惠：盛宴自助餐廳打5折、大廳咖啡吧午餐8折
成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽５折優惠；「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐，享8折優惠；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每人贈「紅棗銀耳露」一份；「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐時段消費，每人贈「鮭魚親子壽司」一份。
其中的「盛宴自助餐廳」下午茶原價每位成人990元＋10%，折扣後等於495元再加99元（原餐價一成服務費），即594元，就能享有生魚片、壽司、蝦蟹、精緻熟食、甜點等料理通通都可吃到飽。
關西六福莊推觀光同業優惠 一泊二食特價6999元，動物生態體驗買一送一
同樣位在新竹、號稱全台唯一的動物生態度假旅館「關西六福莊」，特別推出「緩~光臨 關西六福莊」觀光旅遊同業專屬優惠。即日起至 2026 年5月31日，凡符合資格之同業人員，即可以6999元的超值優惠價格，享受原價破萬元的一泊二食旅宿體驗，
還能入住最受歡迎的樓中樓房型、兩日無限暢玩六福村主題樂園。且報名動物生態體驗遊程，也將有平日週一至週五享「買一人送一人」優惠， 週六日與假日享85折優惠。
關西六福莊表示，本優惠適用於觀光旅遊服務同業夥伴，例如：
旅館、觀光旅館、民宿、導遊、領隊、內勤人員、遊樂園、 國家公園、國家自然公園、國家森林遊樂區、機師、空服員、地勤、 航勤、餐廳、高鐵、台鐵、捷運、公路客運、公車司機等， 預訂時需主動告知使用本優惠，現場並需要出示相關證件。
資訊來源：新竹喜來登大飯店、關西六福莊
