▲籃籃飛佛羅里達為鄭宗哲加油，逢人就介紹：「He’s from Taiwan！」（圖／籃籃提供）

從網友變場邊加油團 大方介紹：He’s from Taiwan

▲籃籃坐在本壘後方幫鄭宗哲（左）加油。（圖／籃籃提供）

籃籃場邊加油超大聲 鄭宗哲害羞：有聽到

▲籃籃（右）賽後開心跟鄭宗哲（左）合影留念。（圖／籃籃提供）

推進隊長精神 把台灣應援帶向國際

樂天桃猿「推進隊長」籃籃把應援精神帶到美國，她近日飛往佛羅里達州，歷經近20小時長途飛行，一落地就衝往MLB春訓現場，原來她在轉機時發現旅美好手鄭宗哲正於坦帕灣光芒隊主場Charlotte Sports Park出賽，立刻買票進場，只為親自替同鄉球員加油，而籃籃也在球場場邊，逢人就向對方介紹鄭宗哲：「He’s from Taiwan！」讓不少網友直呼她根本是「最強海外顧問」。當天比賽在Charlotte Sports Park舉行，籃籃特地選擇本壘後方座位，希望能更近距離看見鄭宗哲的每個動作。談到兩人的緣分，籃籃笑說其實是從社群開始的「網友關係」，她透露過去在國際賽期間就曾替鄭宗哲加油，覺得對方給人感覺相當親切，這回查到賽程後，她主動私訊表達想進場支持的心意，行動力十足。比賽當天，只要鄭宗哲踏上場，她便在觀眾席高喊：「鄭宗哲加油！」即使引來周圍球迷側目，她也毫不害羞地用英文介紹：「That’s my friend！He’s from Taiwan！」希望讓更多人認識這位來自台灣的年輕球員，場邊還有小插曲，替她拍照的工作人員好奇追問鄭宗哲是誰，也讓籃籃順勢介紹了一番，無形中替台灣棒球做了一次宣傳。賽後2人短暫寒暄，氣氛相當輕鬆，籃籃忍不住問：「你有聽到加油聲嗎？」鄭宗哲則笑著回答：「有。」當她再追問為何沒有回應，他則靦腆表示：「我在上班。」一句話讓她當場笑翻，不過離場前鄭宗哲仍朝本壘後方揮手示意，算是給了最直接的回應。合照曝光後，粉絲湧入留言區替2人加油，隔天鄭宗哲再度出賽時，還有網友主動私訊籃籃更新戰況，讓她直呼感動，她也笑說原本想準備專屬應援板，但畢竟只是「網友」，怕太高調讓對方壓力太大：「如果是樂天球員，我一定把臉印到最大！」從台灣球場到美國春訓，籃籃用實際行動詮釋什麼叫做「推進隊長」，無論身在何處，只要有台灣選手站上場，她都願意為對方加油打氣。網友也紛紛留言稱讚：「真正的台灣推進隊長！」、「籃籃看到宗哲，比宗哲看到籃籃還開心。」