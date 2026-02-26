我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《純真年代的愛情》由孫千、陳飛宇是上下鋪夫妻。（圖／翻攝自微博＠電視劇純真年代的愛情）

《純真年代的愛情》 ：4大亮點

故事背景 ：制帽廠女工費霓（孫千 飾）為了分房與上大學，照顧因救人受傷失憶的方穆揚（陳飛宇 飾），兩人隨後「領證」同居。





：制帽廠女工費霓（孫千 飾）為了分房與上大學，照顧因救人受傷失憶的方穆揚（陳飛宇 飾），兩人隨後「領證」同居。 亮點：這對夫妻在同一個屋簷下卻睡在「上下舖」，從最初的利益交換到後來的日久生情，被評為比直球告白更甜、更有張力。





演技亮點 ：他飾演的方穆揚在失憶後，呈現出一種像白紙般的笨拙感與脆弱感。





：他飾演的方穆揚在失憶後，呈現出一種像白紙般的笨拙感與脆弱感。 細節處理：他用清澈的眼神演繹出角色對費霓的單純依賴，被觀眾戲稱為純愛戰士與小綠茶的合體。隨著記憶恢復，他從失意知青到重拾畫家夢想的轉變，層次分明，令人共情。





角色內核 ：她一心想靠讀書改變命運，即便在物資匱乏、壓力巨大的年代，她依然清醒地為前途佈局。





：她一心想靠讀書改變命運，即便在物資匱乏、壓力巨大的年代，她依然清醒地為前途佈局。 女性力量：這部劇在愛情之外，更強調了女性的個人成就與理想。費霓最終憑實力考上大學的成長線，讓這部劇具備了強烈的女性成長底色。





質感還原 ：劇中大量實景搭建了國營工廠，使用了超過 300 件真實老物件。從宿舍的鐵床、舊茶杯到省糧票換資料等情節，都極具時代共鳴。





：劇中大量實景搭建了國營工廠，使用了超過 300 件真實老物件。從宿舍的鐵床、舊茶杯到省糧票換資料等情節，都極具時代共鳴。 高級浪漫：那種「晚飯多留一口菜」、「寒冬裡添一件外套」的細碎關懷，生動詮釋了物資貧瘠年代下，最真摯、純粹的情感連結。





▲孫千為了有房子住，和陳飛宇假結婚。（圖／翻攝自微博＠電視劇純真年代的愛情）

《 純真年代的愛情》：播出資訊與平台

《純真年代的愛情》：劇情介紹

《純真年代的愛情》：角色介紹

陳飛宇、孫千主演的年代新劇《純真年代的愛情》近日開播，打敗同檔期的新劇《除惡》、《好好的時光》等，在中國貓眼陸劇榜第一名，劇中陳飛宇和孫千為了房子假結婚，卻被工廠領導看破，帶著幹部半夜闖門舉報，理由竟然是晚上「太安靜」，結果隔天陳飛宇就坐在床邊猛搖，把隔壁的科長吵到睡不著，爆笑劇情引來討論，《NOWNEWS今日新聞》為您整理追劇懶人包，一次看懂所有重點與卡司。1. 「上下舖夫妻」的極限拉扯：先婚後愛的全新層次不同於以往年代劇中傳統的婚戀模式，該劇核心設定是一段「」的假結婚。2. 陳飛宇演技突破：挑戰「失憶英雄」的純淨感陳飛宇在此劇中徹底撕掉了「貴公子」標籤，展現了極具反差的表演。3. 孫千詮釋「清醒女強」：不依附男性的成長史孫千飾演的費霓並非傳統的傻白甜，而是一位目標極其明確的4. 沉浸式還原 70 年代：細節處的煙火氣製作團隊在還原時代質感上下了苦功，拒絕過度美化的濾鏡，追求真實的《純真年代的愛情》一共有30集，在CCTV-8、騰訊視頻播出，CCTV-8每日播2集；騰訊視頻每日19:30更新，SVIP搶先看一集故事發生在 1970 年代末。國營制帽廠的技術骨幹，聰慧、清醒且極度務實。為了擺脫沈重的家庭負擔、爭取工廠的分房名額以及考大學的機會，她急需一個「身分」來打破現狀。此時，她救下了因意外受傷導致記憶全失的青年費霓看中了他的單純與無依無靠，提議兩人假結婚，建立一段互不干涉、僅供遮風避雨的合作關係。方穆揚（陳飛宇 飾）：落魄畫家，雖因救人受傷失憶，但其實早已暗戀費霓多年，以失憶為幌子接近對方，先婚後愛。費霓（孫千 飾）：務實向上的制帽廠女工，一心想考大學翻身，為了解決生活壓力與分房問題向方穆揚提出假結婚，在生活困境中與方穆揚互相扶持，最終在愛情與事業上皆有收穫。方穆靜（郭曉婷 飾）： 清醒的「實用主義囚徒」，出身普通但高知，溫婉倔強。瞿樺（王天辰 飾）：高幹子弟、腦外科醫生，體面外表下帶有深情。