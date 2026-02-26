三星電子於今（26）日正式發表全新旗艦機 Galaxy S26 系列，主打硬體規格與 AI 體驗的全面升級，價格部分恐怕也會跟著「升級」。根據官方全球發表會的資訊顯示，S26 與 S26+的定價比上一代調漲約100 美元（約3200元台幣）。台灣預計下週會公布價格和預購計劃。國內連鎖通訊行傑昇通信預測，台灣市場極大機率會跟進調整，預估漲幅將落在2000元至3000 元之間，意味著想入手新機，荷包要多掏出好幾張千元大鈔。
Galaxy S26台灣會不會漲價？
傑昇通信分析指出，台灣手機市場的售價通常深受全球定價策略影響，再加上近期記憶體（RAM）與儲存空間等零組件的成本顯著增加，因此這波漲價幾乎是在所難免，也讓入手門檻顯得更高。不過，儘管漲價已成定局，傑昇通信對 S26 系列的整體買氣依然抱持「穩定且樂觀」的態度。
看好銷量的主要關鍵，在於 S26 帶來了超級有感的硬體翻新。S26 全系列皆搭載了最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 客製化處理器。受惠於台積電 3 奈米等級製程帶來的效能紅利，新機在功耗控制與散熱效率上都有著飛躍性的進步，搭配改版設計的均熱板散熱系統，對於重視遊戲體驗或長期受手機發熱困擾的旗艦用戶來說，具備極強的換機吸引力。此外，頂規的 Galaxy S26 Ultra 更獨步全球，成為首款將「智慧防窺」技術直接內建於像素層級螢幕的手機，也相當受到矚目。
主動式 AI 助手成最大亮點
除了硬體大躍進，三星主打最直覺的 Galaxy AI 手機，S26系列的 AI 整合不再侷限於翻譯或修圖，而是進化到能主動預測使用者需求。例如全新的 Now Nudge（AI 即時協助）功能，能在收到會議通知時主動檢查行事曆是否有衝突，或是朋友詢問旅遊照片時，自動從相簿中跳出相關推薦。這種能與前代產品做出明顯區隔的「主動式助手」，預計將能大幅刺激科技愛好者的首波預購潮。
資料來源：三星、傑昇通信
