三星今（26）日發表上半年旗艦機Galaxy S26系列，擁有AI智慧防窺螢幕、夜晚攝影能力升級、水平錄影超強，讓三星有機會穩坐「演唱會神機」寶座，外界最關心的價格方面，這次取消128GB規格，想入手就要買256GB，也讓S26與S26+價格調漲100美元（約新台幣3125元），南韓建議售價來到899美元（約新台幣2萬8096元）、1099美元（約新台幣3萬4347元），Ultra系列價格則維持1299美元（約新台幣4萬597元），預計2月26日開放預購，3月11日全球陸續開賣，目前台灣售價、開賣日期尚未公布。
S26 Ultra強化低光源拍攝、水平錄影 穩坐演唱會神機寶座
三星手機一直是追星族的熱門神機，這次Galaxy S26 Ultra夜拍功能再度進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%，就算在光線較暗的演唱會、夜景，也能拍出清晰畫面，再搭配AI夜景優化演算法，可進一步強化細節。
S26 Ultra同步支援8K錄影與APV專業編碼格式，並提供HQ422與LQ422選項，保留更多影像細節。全系列支援Log拍攝與即時LUT預覽，讓手機錄影具備更高後製彈性，加上超穩定動態攝影功能，提升運動場景拍攝穩定度，相當適合影音創作者錄製影像。
AI功能再進化：智慧防窺、修圖、生成貼圖、賀卡
三星Galaxy S26系列充滿AI元素，Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，不用另外貼防窺膜，就能把螢幕變成防窺模式，可依照APP設定保護層級，在輸入密碼或個人資訊時自動起動；S26系列新增AI來電篩選功能，使用者可先詢問來電目的並顯示於畫面上，再決定是否接聽；S26系列也導入更完整的AI修圖和內容生成能力，使用者可以文字指令進行照片背景更換、生成物件或照片優化，內建的創意工作室還能製作貼圖、賀卡和桌布。
三星Galaxy S26系列規格表
三星Galaxy S26系列販售資訊
預購時間：2月26日開放部分地區預購，台灣時間尚未公布。
開賣時間：3月11日全球陸續開賣，台灣時間尚未公布。
南韓、美國建議售價（台灣售價尚未公布）：
S26 Ultra另有1TB版本，建議售價為1799美元（約新台幣5萬6224元）。
資料來源：三星
|S26
|S26+
|S26 Ultra
|螢幕
|6.3吋FHD+螢幕
1–120Hz更新率
|6.7吋QHD+螢幕
1–120Hz更新率
|6.9吋QHD+螢幕
1–120Hz更新率
|顏色
|漫遊白、漫遊藍、漫遊黑、漫遊紫，線上三星商城限定色有漫遊銀、漫遊金
|處理器
|依不同販售地區不同（Snapdragon / Exynos）
|依不同販售地區不同（Snapdragon / Exynos）
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|電池容量
|4300mAh電池
|4900mAh電池
|5000mAh電池
|主鏡頭
|5000萬畫素主鏡頭
|5000萬畫素主鏡頭
|2億畫素主鏡頭
5000萬畫素5倍長焦
5000萬畫素超廣角
支援100倍變焦
|前鏡頭
|1200萬畫素
|1200萬畫素
|1200萬畫素
|充電
|官方未公布
|官方未公布
|60W 有線快充、25W 無線充電
|亮點
|更完整的AI修圖與內容生成能力
|ProScaler技術能將影像升頻至QHD，使照片和影片更豐富清晰
|智慧防窺螢幕、支援8K錄影與APV專業編碼格式、S Pen
預購時間：2月26日開放部分地區預購，台灣時間尚未公布。
開賣時間：3月11日全球陸續開賣，台灣時間尚未公布。
南韓、美國建議售價（台灣售價尚未公布）：
|256GB
|512GB
|S26
|899美元（約新台幣2萬8096元）
|1099美元（約新台幣3萬4347元）
|S26+
|1099美元（約新台幣3萬4347元）
|1299美元（約新台幣4萬597元）
|S26 Ultra
|1299美元（約新台幣4萬597元）
|1499美元（約新台幣4萬6848元）
資料來源：三星