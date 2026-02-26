三星今（26）日發表上半年旗艦機Galaxy S26系列，擁有AI智慧防窺螢幕、夜晚攝影能力升級、水平錄影超強，讓三星有機會穩坐「演唱會神機」寶座，外界最關心的價格方面，這次取消128GB規格，想入手就要買256GB，也讓S26與S26+價格調漲100美元（約新台幣3125元），南韓建議售價來到899美元（約新台幣2萬8096元）、1099美元（約新台幣3萬4347元），Ultra系列價格則維持1299美元（約新台幣4萬597元），預計2月26日開放預購，3月11日全球陸續開賣，目前台灣售價、開賣日期尚未公布

S26 Ultra強化低光源拍攝、水平錄影　穩坐演唱會神機寶座

三星手機一直是追星族的熱門神機，這次Galaxy S26 Ultra夜拍功能再度進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%，就算在光線較暗的演唱會、夜景，也能拍出清晰畫面，再搭配AI夜景優化演算法，可進一步強化細節。

▲三星Galaxy S26 Ultra夜拍功能再度進化，低光源環境也能拍出清晰照片。（圖／記者吳翊緁攝）
S26 Ultra同步支援8K錄影與APV專業編碼格式，並提供HQ422與LQ422選項，保留更多影像細節。全系列支援Log拍攝與即時LUT預覽，讓手機錄影具備更高後製彈性，加上超穩定動態攝影功能，提升運動場景拍攝穩定度，相當適合影音創作者錄製影像。

AI功能再進化：智慧防窺、修圖、生成貼圖、賀卡

三星Galaxy S26系列充滿AI元素，Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，不用另外貼防窺膜，就能把螢幕變成防窺模式，可依照APP設定保護層級，在輸入密碼或個人資訊時自動起動；S26系列新增AI來電篩選功能，使用者可先詢問來電目的並顯示於畫面上，再決定是否接聽；S26系列也導入更完整的AI修圖和內容生成能力，使用者可以文字指令進行照片背景更換、生成物件或照片優化，內建的創意工作室還能製作貼圖、賀卡和桌布。

▲Galaxy S26 Ultra 內建「智慧防窺」功能，採用電子防窺的概念，不用再額外貼實體防窺保護膜就能有相同效果。（圖／翻攝官網）
三星Galaxy S26系列規格表

  S26 S26+ S26 Ultra
螢幕 6.3吋FHD+螢幕
1–120Hz更新率		 6.7吋QHD+螢幕
1–120Hz更新率		 6.9吋QHD+螢幕
1–120Hz更新率
顏色 漫遊白、漫遊藍、漫遊黑、漫遊紫，線上三星商城限定色有漫遊銀、漫遊金
處理器 依不同販售地區不同（Snapdragon / Exynos） 依不同販售地區不同（Snapdragon / Exynos） Snapdragon 8 Elite Gen 5
電池容量 4300mAh電池 4900mAh電池 5000mAh電池
主鏡頭 5000萬畫素主鏡頭 5000萬畫素主鏡頭 2億畫素主鏡頭
5000萬畫素5倍長焦
5000萬畫素超廣角
支援100倍變焦
前鏡頭 1200萬畫素 1200萬畫素 1200萬畫素
充電 官方未公布 官方未公布 60W 有線快充、25W 無線充電
亮點 更完整的AI修圖與內容生成能力 ProScaler技術能將影像升頻至QHD，使照片和影片更豐富清晰 智慧防窺螢幕、支援8K錄影與APV專業編碼格式、S Pen
三星Galaxy S26系列販售資訊

預購時間：2月26日開放部分地區預購，台灣時間尚未公布。
開賣時間：3月11日全球陸續開賣，台灣時間尚未公布。
南韓、美國建議售價（台灣售價尚未公布）：

  256GB 512GB
S26 899美元（約新台幣2萬8096元） 1099美元（約新台幣3萬4347元）
S26+ 1099美元（約新台幣3萬4347元） 1299美元（約新台幣4萬597元）
S26 Ultra 1299美元（約新台幣4萬597元） 1499美元（約新台幣4萬6848元）
S26 Ultra另有1TB版本，建議售價為1799美元（約新台幣5萬6224元）。

資料來源：三星

