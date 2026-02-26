我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜日前提出，古代會用一張薄薄濕紙貼臉做為酷刑，並不斷替換濕紙直到犯人窒息而死，遭外界解讀是在暗喻卡關立法院已久的1.25兆軍購案。對此，資深媒體人黃暐瀚今（26）日表示，樂見藍營3大咖啟動修復機制，而所謂「修復」，就是恢復到「過去的樣子」。黃暐瀚今發文指出，他在過年前寫了一篇「親美友日的國民黨，還在不在？」文內明確列舉曾經執政8年的藍營，是「愛台灣、親美、友日、和中，並且抗共」的。不過，黃暐翰表示，如今，「無差別阻擋軍購」、「質疑AIT處長地位」、「指責日本友台言論」、「積極尋求鄭習會」等做法，都會令部分選民質疑，國民黨是不是跟過去不一樣了？於是韓國瑜（呼籲別擋軍購、邀請總統國情報告、阻止鄭麗君備詢）、盧秀燕（三月訪美、擔心美方與國人誤會國民黨疑美）、蔣萬安（我是台灣人、中華民國國民、呼籲實質審查軍購）3大咖，紛紛表述與這2年國民黨「不太一樣」的意見，以期國人（特別是中間選民）能夠繼續支持藍營。黃暐瀚提到，這麼做，並不是「討好」民進黨，更不是向綠營「示弱」，恰恰是因為這3人都更在乎「中間選民」的感受，知道國民黨不能再「這樣下去」。民主政治，永遠需要一個「強大在野黨」的存在。唯有「在野黨強大」，隨時有機會取代執政黨，執政黨才會更謙卑，更精進，戰戰兢兢。黃暐瀚也認為，而所謂「強大的在野黨」，並不是指處處為難執政黨就叫強大！能夠比執政黨更得民心，更顧全大局，更維護國家主權與安全，才是真的強大，才有辦法在下一次的選舉中，完成輪替。政黨輪替，依序執政，在野黨如果強，執政黨也會更強（強到繼續不被輪替也是本事），國家就會更好，台灣也能更安全。