228連假即將到來，中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周受到2波鋒面影響，今（26）日晚上雨勢就會由開始北往南擴散，228連假期間還有華南雲雨區東移，全台都有降雨機率，且中部以北有局部大雨，連假結束後，下周一（3月2日）有會有新一波鋒面影響至下周三（3月4日），各地天氣都相當不穩定。

鋒面接近　今晚北台灣率先變天

趙竑指出，今晚有一波鋒面在華南一帶建立，並逐漸往東影響台灣天氣，今晚到明晨，中部以北、東半部會率先出現局部短暫陣雨；228連假前兩天，中部以北要注意雷雨、局部大雨，東半部降雨明顯，南部山區有局部降雨，南部平地也有零星雨勢。

▲今晚有一波鋒面逐漸往東影響台灣天氣，今晚到明晨，中部以北、東半部會率先出現雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今晚有一波鋒面逐漸往東影響台灣天氣，今晚到明晨，中部以北、東半部會率先出現雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
228連假全台有雨　一路濕到下周

趙竑接著說，周日（3月1日）有華南雲雨區東移，是春季常有的天氣系統，屆時中部以北、東半部持續容易下雨，南部山區為零星陣雨；下周一有新的鋒面、東北季風影響，北台灣降雨時間還是比較長，其它地區以陣雨為主。下周二、下周三鋒面通過、華南雲雨區影響，西半部容易降雨，中南部有局部較大雨勢。

氣溫方面，趙竑說明，今天各地高溫都還有25度以上，中南部近山區甚至上看33至34度，不過明天鋒面過後的東北季風增強，北台灣白天高溫剩下20至21度周六、周日北台灣體感濕涼，周日短暫回溫後，下周二東北季風增強，北台灣又會降溫。

▲本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的體感。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的體感。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

