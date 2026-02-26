我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪減少1小時工時，將補助8成薪資差額。政策一出引發熱議。前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日表示，任何一個政策要配套，不是突然公佈。民眾黨北市議員陳宥丞肯定立意良善，但是要有配套措施。民眾黨中央黨部今日舉行新春開工團拜，柯文哲、民眾黨主席黃國昌率領全體黨公職人員共同參與開工團拜，並接受聯訪。媒體詢問蔣萬安昨天宣布育兒減少工時政策，柯文哲回應說，任何一個政策他要配套，因為這個不是突然公佈，他還不知道的細節，今天大家是來上班的，不是來回答這些問題，柯文哲並點名要選台北市議員的吳怡萱等回應。吳怡萱回應說，「就像柯主席說的，這個需要配套措施」，她昨天看到蔣萬安身為三寶爸，他要為家庭減輕負擔，營造友善的家庭育兒環境，這是給予正面的肯定，但是後面就像柯文哲說的配套措施，它會不會因為這樣子，然後影響了其他沒有生兒育女的這個員工，或者是說會被貼上負面標籤，以及企業有沒有準備好，這些相信大家都看得到這些問題，所以也希望蔣市府在提出好政策的時候，也應該要把後面的配套給想好。吳怡萱說，現在看起來也是有一些企業響應，如何讓這些企業的響應能夠順利，以及後續有其他的企業可以跟進，這個都要滾動式的調整。民眾黨台北市議員陳宥丞回應說，其實現在議會這一年很明確的發現蔣市府的政策確實像剛剛所說立意良善，從生生喝牛奶到無菸城市，以及昨天公佈的這個要減輕爸媽負擔。「可是當然有一個共同的需要克服的問題，就主席剛剛提到的，請問配套在哪裡？不能總是丟出來，但是民眾跟不上，企業不知道，反而會造成更多的負擔跟拖累，甚至會造成企業跟上班族之間的對立」，這是目前看到最大的問題。陳宥丞說，不管從無菸、生生喝牛奶還是到昨天育兒政策，而且包括台北市，尤其台灣其他也算是中小企業，都知道現在缺工的問題非常嚴重，當你左邊放福利讓爸媽可以養兒育女，但右邊中小企業的競爭力我們同時要兼顧，這要不斷的提醒蔣市府。對的政策民眾黨一定會跟上，但是配套要有，不能夠總是先丟出來立意良善，如果沒有配套，反而會讓它打折扣。黃國昌表示，怎麼樣為現在快要被三明治世代負擔快要壓垮的年輕人們找到新的出路，一直是民眾黨過去在研擬政策時候的重點。當初在公佈邁向2026年地方選舉的共同政見的時候，解決三明治世代現在面臨的困境跟負擔，就是民眾黨的重中之重。三明治世代必須要能扶老、要能夠攜幼。在這個過程當中，政府所扮演的角色怎麼樣協助創世代、銀髮族活得更健康、我們的孩子能夠活得更健康。怎麼樣讓年輕人不用擔心因為育兒的壓力而不敢結婚、不敢生，這個必須要從政策面上面整體的來做思考。黃國昌說，蔣萬安所提出來的政策，民眾黨肯定立意良善，也是從這個角度來加以切入。但是也如同柯文哲，以及優秀的台北市議員所提出來的，配套一定要做好。過去其實就有曾經提出過有關於彈性工時這樣子的一個制度，其實彈性工時的制度它的想法也是一樣，能夠讓有子女的爸媽他們在上班的時候，不管是要送小孩上學還是早一點回家能夠陪小孩，這個都是著眼與這一個目標相關的政策，這些相關的政策整體上面怎麼樣配套，讓企業能夠接受，也能夠讓父母滿足他們照顧家庭的需求，這個是在進行政策規劃的時候要完整的來加以考慮。