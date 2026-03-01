我是廣告 請繼續往下閱讀

跨國犯罪集團「太子集團」主嫌陳志等人因涉嫌非法吸金、詐欺遭到逮捕，而身為重要據點之一的台灣，其多輛頂級超跑，主要藏放於台北市「和平大苑」豪宅。這批堪稱是史上最豪華法拍，於明（2日）上午10時30分於台灣警察專科學校進行拍賣，扣押之車輛一共33台，開放全球買家競標。其中包含備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等級超跑，而在陳志落網前早已備受討論的車款「山豬王」Bugatti Chiron Sport也成為拍賣焦點之一。據了解，這輛法國頂級車廠Bugatti旗下的Chiron Sport，造價高達新台幣2億元的超級跑車，不僅是全球限量500台配額內的稀有珍品，其搭載了8.0升W16四渦輪增壓引擎，擁有1500匹狂暴馬力，0到100公里加速僅需短短2.4秒，若插入「第二把鑰匙」解鎖，極速更可狂飆至時速420公里；原廠也特別運用大量碳纖維為車身減重18公斤，搭配標誌性的「C」字設計與致敬經典的四出尾管，堪稱跑道級的精緻機械藝術品。與一般版本的Chiron相比，Sport車型更著重於極致的操控升級。外觀上除了車尾採用致敬經典Type 57 SC Atlantic的四出排氣尾管，車側與車室內裝更延續了品牌標誌性的巨大「C」字型進氣口與LED光條設計。同時透過大量碳纖維材質，讓這輛近2噸重的超跑成功減重18公斤。隨著Bugatti總代理於2020年退出台灣市場，加上Chiron車系目前已宣告停產，也讓這輛絕版稀有神獸，在本次拍賣中更具稀缺性與話題度。值得一提的是，這輛全台第一輛的「山豬王」早在太子集團犯行曝光前就備受討論，不僅曾被主播蘇宗怡及多位網友在街頭直擊拍照，車主也時常在社群平台高調曬車。美國正式制裁該集團後，外界一度盛傳車主為首腦陳志，但因陳志落網後該社群帳號仍持續發文。進一步追查了解，這名高調的車主疑似為陳志的心腹大將李添，且本次拍賣清單中的多款奢華豪車，全數皆是登記在李添名下。