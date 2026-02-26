我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台積電發明專利申請件數自2016年起連續10年高居首位，2025年申請1,485件，年增5%。其次依序為友達、鴻海、南亞科、工研院、英業達、瑞昱、台達電、聯發科、群創。（圖／智慧局提供）

經濟部智慧局今（26）日公布2025年專利申請及公告發證統計，本國人發明專利申請由台積電以1,485件連續10年奪冠，外國人由美國應材蟬聯首位，以1,088件創歷年最高；工研院（328件）、成功大學（134件）分別居研究機構及學校首位。台積電發明專利申請件數自2016年起連續10年高居首位，2025年申請1,485件，年增5%。其次依序為友達、鴻海、南亞科、工研院、英業達、瑞昱、台達電、聯發科、群創。外國人發明專利申請部分，美國應材申請1,088件發明專利，連續2年排序第1，日本東京威力躍居第2，其次依序為韓國三星電子、韓國韓領、美國高通。綜觀分析，智慧局2025年受理三種專利申請71,965件，較2024年減少1%；其中，發明專利為51,230件，較2024年增加1%；新型專利14,000件、設計專利6,735件分別減少4%、8%。商標註冊去年申請97,411件創歷年新高，增加8%。本國人商標註冊申請前十大類別中，以第35類「廣告、企業經營及零售批發服務等」14,913件最多；就成長率而言，以第42類「科學及技術性服務」年增31.6%最高。另一方面，智慧局2025年發明專利平均首通期間8.0個月，較2024年減少0.4個月。商標平均首通期間減少0.5個月為5.6個月，協助企業儘早取得權利，強化在市場的產業布局。