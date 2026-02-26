我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區仁愛路一間醫美診所21日新春團拜時遭槍擊！23歲林姓槍手連開4槍，造成65歲蕭姓負責人及2名員工受傷。警方追查發現，林男案發前曾預謀勘查地形，犯後更兩度變裝、變換交通工具企圖設下斷點。專案小組連日追緝，今日於阿里山將藏匿的林男逮捕歸案，而6名接應的同夥也全落網，目前全案依殺人未遂及槍砲等罪嫌移送法辦，詳細動機仍待釐清。回顧這起案件，事發於21日中午12時許，當時診所正於大樓一樓門口舉行新春團拜，現場聚集不少人員。一名頭戴鴨舌帽、配戴口罩的男子突然快步靠近人群並掏槍射擊，在連開四槍後隨即逃逸。這場突襲造成蕭姓負責人右小腿中彈，另有兩名女員工分別被流彈擦傷腹部及小腿，所幸三人緊急送醫治療後皆無生命危險。專案小組透過擴大調閱監視器還原林姓犯嫌的行蹤，發現他早在案發當天上午11時許便搭乘計程車抵達仁愛路案發現場。林男下車後並未立刻動手，而是在大樓周邊反覆徘徊，疑似在勘查地形並埋伏等候目標現身。林男在行兇後的逃亡過程也極為狡猾，他先是徒步離開現場，隨後轉搭多元計程車往士林、北投方向移動，最終再度下車步行消失在巷弄中。警方研判，林男在逃逸途中至少兩次變更衣著打扮，試圖干擾警方追緝，顯見這起槍擊案經過縝密計畫，並非隨機犯案。據了解，現年23歲的林姓槍手具有竹聯幫明仁會背景，在專案小組先行逮捕6名涉嫌提供交通工具的共犯後，經過連日追緝，於今日成功在阿里山將躲藏的林男緝捕歸案。至於犯案動機，警方初步清查發現，蕭姓負責人曾於2016年因借款糾紛與友人生產過爭執，且當時已有幫派勢力介入其中的紀錄。目前專案小組正深入調查該起往事是否為本次槍擊案的導火線，詳細的作案原因與幕後關聯仍有待進一步偵訊釐清。