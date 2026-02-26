我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國白宮官方X都刊登了Panchi君的照片，稱其為川普國情咨文的「特別來賓」。（圖／翻攝自白宮X）

▲在Google搜尋欄輸入「punch the monkey」，就會有愛心造型的Panchi君插圖從畫面上方飄落。（圖／翻攝網路）

日本千葉縣市川市動植物園的日本獼猴Panchi君（パンチ，又稱Punch）近期在全球爆紅，Panchi君遭母猴棄養後把IKEA紅毛猩猩玩偶當成媽媽，經常走到哪裡都帶著玩偶，模樣又可愛又可憐，感動無數網友，甚至連美國白宮官方X都刊登了Panchi君的照片，這股席捲網路的人氣旋風讓市川市動植物園都直呼驚訝。根據《讀賣新聞》報導，美國總統川普25日發表國情咨文前，白宮官方X帳號以賓果遊戲形式提醒大家收看國情咨文，列出許多相關話題，其中一格附上Panchi君與牠的媽媽玩偶嬉戲的照片，說明文字寫著「Panchi君是特別來賓」，再次展現出Panchi君的受歡迎程度。另外，Google也加入這波熱潮，只要在搜尋欄輸入「punch the monkey」，就會有愛心造型的Panchi君插圖從畫面上方飄落，為使用者增添趣味。Panchi君的故事不僅在社群媒體引發關注，各大媒體包括美國《CNN》、英國《BBC》等都有進行報導，將Panchi君介紹給全球觀眾。被Panchi君當作媽媽的IKEA紅毛猩猩玩偶也買氣狂飆，IKEA日本表示，由於庫存迅速減少，截至25日已改為僅在仍有現貨的實體門市販售，海外部分地區也一度出現缺貨情況。民眾為了一睹Panchi君，上週日約有6000人造訪市川市動植物園，創下疫情以來最多人數紀錄。由於排隊人龍過長，園方提前1小時開園，並實施入園人數限制。市川市動植物園課長表示，Panchi君目前的適應狀況「相當良好」，並對於其在海內外造成的廣大迴響感到驚訝，直呼「這樣一座小型動物園裡的一隻小猴子，竟能帶來如此大的影響，真的令人吃驚」。Panchi君去年7月26日出生不久後，就被母猴遺棄，只能接受人工哺育。園方飼育員為了幫助牠緩解焦慮與孤獨感，給Panchi君一只IKEA的紅毛猩猩玩偶，Panchi君彷彿將玩偶視為母親的替代品，走到哪裡都帶著玩偶，還依偎在玩偶上睡覺。坎坷身世感動許多網友，大家都不禁想替Panchi君加油打氣。