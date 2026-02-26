我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節加碼活動仍持續進行中，至3月3日止，大樂透可以同時對億元頭獎及春節大、小紅包共3種獎項，首度於春節加碼的今彩539單注頭獎獎金也加碼至1000萬元。不過，台彩今（26）日再度發出「頭獎得主」協尋令，去年12月1日於高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於今年3月2日截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，以免與頭獎擦身而過。其實，今年1月初台彩也曾發出協尋令，同樣也是找尋「今彩539」頭獎800萬元中獎人，只是這位是在去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」投注中獎，兌獎期限至今年1月12日截止。不過，即便台彩出面呼籲中獎人把握兌獎期限盡快出面，但至領獎截止日，幸運中獎人仍未現身，台彩只能宣布，800萬元頭獎全數歸入公益彩券盈餘。沒想到，台彩今日再度發出協尋令，這次要找的同樣是今彩539頭獎800萬元得主，是在去年12月1日高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」投注而中獎，兌獎期限至今年3月2日截止，至今中獎人還沒來領獎，台彩呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，以免與頭獎擦身而過。