▲民眾黨中央黨部今日舉行新春開工團拜，創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌率領全體黨公職人員共同參與開工團拜。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02,26）

行政院長卓榮泰週二（24日)至立法院進行施政報告時，針對中配背景的民眾黨立委李貞秀，僅以「李女士」稱呼，引發民眾黨強烈不滿。對此，民眾黨前主席柯文哲今（26）日再度砲轟民進黨政府搞對立，質疑政府不敢明講，「只要民進黨執政，中配就沒有參政權。」民眾黨中央黨部今日舉行新春開工團拜，柯文哲、民眾黨主席黃國昌率領全體黨公職人員共同參與開工團拜，並接受聯訪。媒體詢問卓榮泰週二在立院施政報告時稱呼李貞秀「女士」，是否覺得不尊重？柯文哲回應說，這一條已經吵太久了，卓榮泰乾脆就出來明講，中配是不是外國人？是不是直接講，再更明白講，「其實在台灣中配領到的身分證，她有沒有參政權？有，沒有講清楚。今天你要是講說中配是外國人，即使在台灣拿到身分證，她也沒有參政權，你敢明著講，我們就李貞秀下來。」柯文哲說，你不能讓她也來報名中選會資格審查通過的，中選會還頒發當選證書給她、對大法官來宣誓就職全部走完了，今天才在搞說什麼那個不讓質詢了、不提供資料。民進黨你們要不要認真做事？這明明就是在搞對立，你不然就明講只要你們民進黨執政，中配就沒有參政權，明著來講，他會火大就是這樣。不要把國家的時間花在搞這種事情上面，賴清德你認為這樣就可以當選、可以連任嗎？不要再搞這種事情。媒體問柯建銘卸任民進黨立院黨團總召，有跟柯建銘致電打氣嗎？柯文哲說，因為上一次被扣押，手機、電腦都被沒收，可以說過去完全斷線，應該是現在在重新建立社會連結。「為什麼還沒有？我現在還沒有那個柯建銘聯絡方式的啊，上一次是人家安排。」他發現重新建立社會連結還蠻多，就是以前那個手機裡面的那些LINE全部都不見了。