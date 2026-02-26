我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德23日邀請五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜也邀請賴清德到立法院國情報告，不過韓國瑜24日召集朝野協商，對於國情報告要如何進行，暫無共識。國民黨立委徐巧芯說，除外界討論的「552」模式外，也可考慮藍綠白「221」兩輪問答形式，兼顧總統希望的統問統答架構，同時讓立委提問獲得更清楚的回應。徐巧芯25日在政論節目《鄉民監察院》表示，協商本來就可能出現不同意見，若未達共識仍可再協商，不能因為不同意民進黨版本，就指稱他人在「阻擋」。她強調，國情報告是由立法院提出邀請，藍營當然樂見總統到場，但既然到立法院，就不應僅完成報告後就拍拍屁股走人。徐巧芯說，「552」並非唯一選項，例如可採「221」形式進行兩輪問答：在總統報告結束後，由2名國民黨立委、2名民進黨立委、1名民眾黨立委依序發言，接著由總統回應；第二輪再比照同樣比例進行提問與回覆，最後完成總結。徐巧芯指出，此模式既能維持統問統答的整體安排，也能讓立委針對尚未釐清之處再次詢問或評論，讓總統有機會進一步說明，使國家重要議題獲得更完整的闡述。