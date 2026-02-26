我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算遭到在野藍白陣營聯手10度封殺，立法院年後終於傳出排定行政院版本預算將於3／6付委審查。而對此情況，前美國國防部官員、軍事專家胡振東（Tony Hu）今（26）日提到，軍購預算應經過漫長且審慎的評估過程，而不單以金額判斷，希望立法院「運用邏輯」儘速做出結論。另外，胡振東提到，國民黨現在該如何從「親中」的標籤中挽救形象相當關鍵，並非每個國民黨員都想破壞台美關係，未來國民黨若重返執政，也是需要和美國維持良好關係，因為這關乎台灣的未來。胡振東今出席「台海安全情勢與國防特別預算」座談會時表示，身為美國軍人，他認為國防預算近期一直被立法院卡關，即便藍白2黨說要提出自己的版本，但是國防預算既然是基於抵禦威脅，應經過漫長且審慎的特別評估過程，而藍白的版本也必須好好解釋這些事項，而不單以金額大小來審酌，因為金額和威脅恐怕沒有太大關係，理應看清楚這件事。接著，針對藍白以「美國延遲交貨軍購」為由阻擋特別預算，胡振東認為：「這很奇怪的邏輯！」因為交貨延遲是生產線、供應線上的延遲，部分延遲甚至是源於COVID-19疫情封城導致的產能不足，現在已經慢慢在趕上，為什麼要用現在的延遲去預測以後也會延遲？這之間並無關聯。用這個理由說要阻擋軍購，一點道理都沒有，希望立法院應「運用邏輯」，早日促成「有邏輯的結論」。胡振東更提到，他覺得有些國民黨員，故意想要「過河拆橋」和美國的關係，把橋拆了，以後就沒辦法再通行。不過，重點在於，也不是每個國民黨員都這麼認為，而是部分黨員拉著國民黨往這個方向走，讓他們唯一的選項剩下中國共產黨，這對國民黨來講是一個很糟糕的情況，而國民黨該如何把這個情況逆轉？他認為這非常關鍵。胡振東也特別點名，像是立法院長韓國瑜，就有點可憐，因為韓國瑜明顯不想破壞對美關係，但他卻沒有掌控權。台美之間不應有這種政治上的障礙，因此，該思考如何切斷這個惡性循環？因為台灣的未來很重要，即便以後國民黨重返執政，也是需要和美國有良好的關係。