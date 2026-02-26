我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成家小館聲明全文。（圖／成家小館-木新創始店臉書）

位於台北市文山區的知名川菜餐廳「成家小館」，一名在店內服務長達30年的劉姓女員工，被發現受困冷凍庫超過12小時後不幸身亡，引發外界質疑是否涉及職場安全疏失。事件延燒多日，鄰里間更傳出劉女疑似背負鉅額賭債，案情增添更多揣測與疑雲。回顧事發經過，劉女於23日晚間10時許告知家人要外出訪友，隨後騎腳踏車出門，但實際上卻前往自己任職的餐廳。監視器畫面顯示，她抵達後脫下外套，隻身走入冷凍庫。直到隔日上午，同事準備開門營業時，發現冷凍庫門無法開啟，緊急請鎖匠到場破門，才發現劉女已明顯無生命跡象。庫門打開瞬間，劉女遺體因支撐力消失直挺倒下，現場人員無不驚嚇。警方到場後進行初步勘查，未發現外力侵入或打鬥痕跡，也無明顯外傷，初步排除他殺嫌疑。據了解，冷凍庫內設有緊急開門裝置，位置就在劉女頭部上方，且她進入時隨身攜帶手機，但在長達12小時受困期間並未撥打電話求助。警方研判，不排除劉女是自行進入後反鎖庫門，詳細原因仍待進一步釐清。家屬表示，原以為劉女只是徹夜未歸，直到警方通知才知發生憾事。檢察官24日下午會同法醫及家屬相驗遺體，惟因長時間處於低溫環境，遺體仍呈凍結狀態，難以精確推算死亡時間。家屬已同意擇日進行解剖，以釐清確切死因。隨著案情曝光，地方鄰居也低調透露，劉女疑似長期簽賭六合彩，可能背負不小債務壓力，曾向餐廳老闆娘求助，據稱老闆曾協助償還超過200萬元。不過相關說法尚未獲警方證實，是否與事件有關仍待查證。面對外界質疑，餐廳於深夜透過官方粉專發出四點聲明，強調自創立以來始終將員工視為家人，對於未能及時察覺夥伴生活困境深感自責，並承諾全力配合警方與檢方調查。店家也表示，未來將更加重視員工身心狀況與職場安全管理，避免類似悲劇再度發生。