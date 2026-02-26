我是廣告 請繼續往下閱讀

在中日關係日益緊張的背景下，日本逐漸失去中國旅客出境首選地位。根據China Trading Desk最新數據，今年新年假期期間赴日中國旅客人數銳減50%，僅約13萬人次；相較之下，泰國迎來約25萬名中國旅客，年增24%，不僅較去年同期多出約6萬人，更超越原先設定的24.1萬人次目標。從整體排名來看，泰國穩居中國旅客春節出境首選。第二至第四名依序為韓國、馬來西亞與新加坡。其中，中國旅客在韓國的消費力最為驚人，總消費金額至少達3.19億美元，顯示旅遊復甦同時，也帶動零售與觀光產業回溫。航班數據也印證這波「轉向潮」，根據Flight Master統計，中泰航線每日平均達148班，佔中國飛往東南亞航線近半數。在2月15日至23日的農曆新年旅遊高峰期間，中國旅客佔泰國單周入境總人數約23%，遠高於年初的9%，幾乎逼近疫情前水準。相較之下，日本旅遊市場明顯受壓。近年中日關係因地緣政治與外交爭議升溫，中國官方亦呼籲民眾審慎前往日本旅遊，進一步影響市場信心。作為過去深受中國旅客青睞的熱門目的地，日本觀光產業面臨明顯客源結構變化。旅遊業對泰國而言至關重要，長年貢獻全國約五分之一經濟產出。憑藉海灘資源、相對低廉消費與鄰近中國的地理優勢，泰國多年來穩坐中國出境旅遊熱門榜。不過，近年東南亞電信詐騙問題一度引發中國旅客安全疑慮，導致赴泰人數下滑。如今在中日緊張局勢下，加上航班運能快速恢復，中國旅客對東南亞旅遊需求再度升溫。市場觀察指出，若地緣政治因素持續影響決策，日本短期內恐難恢復往日榮景，而泰國則可望延續這波「轉單效應」，成為最大受益者。