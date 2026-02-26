我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安25日宣布，3月1日將率先全國推動「育兒減少工時計畫」，台北市民家中有12歲以下的小孩，可以每天減少一小時的工時，工資由市府補助。國民黨立委羅智強今對此表示，此政策減輕父母負擔、讓家庭拿回時間安排的主導權，也希望中央政府積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題。羅智強今（26）日受訪指出，台灣雖為現代化國家，但現行勞動條件與政府支持生養的力道，相較許多先進國家仍顯不足，導致不少民眾「不敢生、不敢養」，少子化問題日益嚴峻，甚至出現死亡人數高於出生人數的現象。他觀察，不少選區內的年輕父母或準父母，常為如何兼顧工作與家庭而苦惱，顯示家庭與職場平衡已成迫切課題。對於北市府參考國際經驗，提出「育兒日減1小時工時」構想，羅智強認為是正向的第一步，目標在於減輕父母負擔、讓家庭拿回時間安排的主導權。他強調，育兒與家庭政策不應只被視為支出，而是對國家未來的投資，相關措施後續仍需滾動檢討與調整，但至少展現政府願意承擔下一代責任的態度，而非讓家長孤軍奮戰。他將在立法院持續關注相關政策，推動有助減輕育兒負擔的制度。