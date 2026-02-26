我是廣告 請繼續往下閱讀

杜拜巧克力Q餅在韓國爆紅，吸引不少消費扯前往購買。

4千多家店遭抽檢 杜拜巧克力金黃色葡萄球菌超標2.5倍

張員瑛多次在社群上分享杜拜巧克力，就連直播時也推薦。

張員瑛也愛吃 韓流熱潮下的食安警訊

官方強調強化管理 旅客選購須審慎

近期在南韓掀起排隊熱潮的「杜拜巧克力Q餅」近日驚傳食安問題，原本因濃郁開心果醬與酥脆庫納法內餡爆紅，甚至連韓國超人氣女團IVE成員張員瑛都多次在直播中直呼：「我喜歡杜拜巧克力！」帶動話題與銷量飆升，不只專賣甜點店門口擠滿人潮，各大便利商店也迅速跟進推出類似商品，短短三個月銷量突破百萬顆。然而，這波甜點旋風如今卻因食品衛生稽查結果翻轉形象，多家業者被查出違規，人氣商品更被驗出菌量超標，引發關注。根據韓國食品藥品安全處公布的稽查結果，今年2月初針對甜點外送業者與無人冰品店展開大規模抽查，共檢視4180家商家，其中81家違反食品衛生規定，違規情形包括作業環境不符標準、未依規定配戴衛生帽與口罩，以及販售超過保存期限食材等問題。相關單位已將違規名單移交地方政府處理，並要求限期改善，同時表示未來6個月內將持續追蹤。更令人擔憂的是，位於廣域市東區的Cafe Cozy所販售的杜拜巧克力Q餅，被檢驗出金黃色葡萄球菌含量超過標準值2.5倍。此類細菌若攝取過量，可能造成噁心、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。官方指出，該業者已面臨行政裁罰，並須提出改善計畫。部分抽驗樣本中甚至發現異物殘留，使事件從單純違規升級為潛在健康風險議題。杜拜巧克力Q餅自2023年起，就開始成為韓國最具代表性的甜點之一，加上張員瑛在直播上以及社群分享自己享用甜點的照片與影片，2025年起更是吸引大量觀光客專程購買，許多台灣旅客也將其列為必吃清單。由於名人加持與社群推波助瀾，商品迅速成為話題焦點，然而此次食安事件也凸顯在熱銷壓力下，部分業者可能忽略衛生管理，專家提醒食品安全並不因流行而降低標準，消費者在追逐韓流新品時，更應留意購買來源與保存狀況。事實上，杜拜巧克力不僅僅是在韓國名人圈中流行，就連記者住在韓國的台灣朋友，在杜拜巧克力還沒爆紅時就多次前往購買，甚至還在寒冬中排隊3小時，只為品嚐美食。韓國食品藥品安全處表示，自2021年起已針對高人氣商品進行重點監督，今年將進一步強化外送餐飲與無人商店的管理機制，避免食安死角擴大，所有違規業者皆須接受後續複查，確保改善到位，對於計畫赴韓旅遊的民眾，建議選擇信譽良好的品牌與店家，避免購買來源不明或保存條件可疑的產品，以保障自身健康。