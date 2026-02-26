我是廣告 請繼續往下閱讀

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今（26）日宣布，在委員資格尚未確認前，必須審慎處理，因此各部會一律不提供任何資料及機密資料。李貞秀日前提出除籍證明書，佐證中國戶籍註銷時間在1993年4月26日，但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。行政院上午召開院會，發言人李慧芝轉述卓榮泰在會中提示。卓表示，有委員日前在立院質詢中，質疑有立委的資格尚有瑕疵，尚待確認，在提供各項資料時，要特別審慎。卓榮泰提到，不論大陸委員會或是內政部，是《兩岸人民關係條例》或是國際法，目前適用都有不明確以及有瑕疵，甚至是不具備法定條件的現象存在。卓榮泰說，在未獲得進一步確認前，請中選會依陸委會及內政部去函的內容，進行必要的行政作業、審慎處理；卓提到，在該委員合格資格還沒確認前，要求各部會一律不提供任何資料，或是機密資料。