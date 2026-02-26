我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳凱倫（左）透過臉書證實夏琍琍（右）病逝消息。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

溫暖聲線成經典 走進廣播黃金年代

▲親友透露，夏琍琍晚年在丈夫病逝後，身體狀況越來越差。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

喪偶重創身心 晚年鮮少公開露面

資深廣播人夏琍琍於2月23日病逝，享壽83歲，消息於今（26）日由親友證實，引發廣播圈與藝文界哀悼，她是台灣首屆廣播金鐘播音員獎得主，也是台視開播初期的重要播音員之一，長年耕耘聲音舞台，陪伴無數聽眾走過歲月。好友陳凱倫透過社群發文表達不捨，坦言得知噩耗時難以置信，直言「真希望這不是真的」，字裡行間流露深厚情誼。家屬也同步公布告別式資訊，將於3月2日上午11點30分舉行。夏琍琍畢業於國立台灣藝術大學前身國立藝專，畢業後懷抱對廣播的熱情投身心戰電台，該單位後改制為中央廣播電台，1966年3月26日舉行首屆廣播金鐘獎，她榮獲「播音員獎」，成為歷史性得主之一。其後夏琍琍更考進台視，成為電視台成立後首批播音員，負責新聞播報工作，聲音沉穩專業，奠定早期媒體播報典範。除新聞播報外，夏琍琍亦參與多元節目製作，曾為《群星會》擔任旁白，也在兒童世界節目中主持「夏姐姐說故事」單元。夏琍琍溫柔清晰的聲音，成為許多觀眾童年記憶的一部分，在廣播與電視尚未高度商業化的年代，她的專業與親切形象廣受好評，堪稱台灣播音界的代表人物。據親友透露，夏琍琍近年健康狀況不佳，與丈夫離世有關，陳凱倫表示夏琍琍因喪夫打擊沉重，逐漸臥病在床，去年起已未再回覆他的關心訊息，對於這位曾在節目中暢談往事的前輩突然離去，陳凱倫直言內心難以接受，也感嘆歲月無情，熟識她的圈內人多表示，她待人誠懇、工作態度嚴謹，是晚輩心中的典範。家屬已公布夏琍琍告別式資訊，將於3月2日上午11點30分，在台北第二殯儀館景行樓一樓至忠四廳舉行追思禮拜，讓親友與敬重她的各界人士前往送別。夏琍琍橫跨廣播與電視兩大媒體時代，見證台灣聲音產業發展，她的離世不僅是家屬之痛，也象徵一段播音黃金歲月的落幕。