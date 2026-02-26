我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名國中少女清晨時分搭公車上學，卻因車廂過於擁擠而慘遭陌生男子猥褻，甚至被射精在外套上。更令人憤恨的是，犯案的董姓男子並非首次下手，竟是專挑尖峰時刻，藉由公車龐大人潮下手的「性侵癡漢」。案件歷經審理，高等法院26日二審宣判，雖仍認定有罪，但刑度由一審3年4月改判為3年2月。判決指出，本案發生於去（2025）年2月間。案發當天清晨6時50分，被害國中少女一如往常搭乘公車通勤上學，董男也在幾站後登上同一班公車，見車廂擁擠，刻意挪動身體站到少女身後，藉人潮掩護對其猥褻。少女察覺異狀試圖閃避，卻感覺整個人被對方包住，根本無法掙脫。董男一路貼近，直到桃園監理站才下車離去。少女原以為脫身，沒想到抵達學校後才發現外套上「黏黏的」，驚覺遭射精污染。當晚返家告知父母，家人震驚報警處理。其父更自隔日起親自陪同搭乘同班公車，保護女兒安全。兩週後父親未再陪同，少女只要在車上看到長相類似董男的人，便主動閃避或改搭下一班車，長期處於恐懼之中。檢警調閱公車監視器後鎖定董男身分，將其逮捕到案。董男坦承犯行，並供稱案發時已認出對方穿著國中制服外套，應為未成年人，卻仍因一時衝動下手。更令人震驚的是，他在偵訊時主動坦承，曾於2020年10月及2024年12月間，對另外兩名女子犯案，同樣利用公車擁擠之際貼近磨蹭臀部並射精在被害人身上。檢方依強制猥褻等罪提起公訴，並建請法院加重其刑。一審桃園地方法院審理時，董男坦承犯行，並表示已就醫治療，希望減刑。但法院認為其行為侵害未成年少女身心，且未與被害人達成和解，判處有期徒刑3年4月。董男提起上訴，高等法院二審仍認定犯行成立，但審酌其坦承犯行等情狀，酌減刑期，改判有期徒刑3年2月。