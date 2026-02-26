我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國迎來年度重頭戲，即東南亞最大規模的多國軍事演習「金色眼鏡蛇」，約30個國家、共計約8000名軍人參與。今年演習於2月24日在中部烏塔堡海軍航空基地舉行開幕式，由泰國與美國聯合主辦，並將持續至3月6日，涵蓋陸海空及網路、太空等多個領域，檢驗多國協作能力。日本自衛隊派出約280名人員參與，主要進行災害應對與僑民疏散演練。航空自衛隊C-2運輸機將模擬撤離日本僑民，並與泰美兩軍共同演練洪水等災害應變措施。防衛省統合幕僚監部副發言人古賀健表示，日本希望藉此分享經驗，並加強與參演國家的軍事合作與信任。美國駐泰大使肖恩·奧尼爾在開幕式上指出，區域仍面臨主權及和平威脅，他強調，「金色眼鏡蛇必須持續演進，才能應對新的安全挑戰」，凸顯美國在亞太的戰略參與意圖。「金色眼鏡蛇」軍演自1982年起舉辦，今年已是第45次。泰國、美國、日本、新加坡、印尼、馬來西亞與韓國為正式參加國，其餘國家則以觀察員身分參與，形成亞太地區重要的多國聯合訓練平台。演習內容涵蓋傳統作戰能力與非傳統挑戰，包括網路防衛、太空監控及災害應變，目的是提升各國在多領域的協同反應能力，並加強區域安全合作。分析指出，此舉也有助於促進亞太各國軍事透明度與互信。今年演習規模空前，不僅展示各國軍事實力，也強化泰國作為地區軍事合作樞紐的角色。觀察人士認為，隨著區域安全環境複雜化，多國聯合演習將成為未來亞太戰略的重要常態。