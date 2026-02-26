我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節加碼活動仍持續進行中，至3月3日止，民眾購買大樂透可以同時對億元頭獎及春節大、小紅包共3種獎項，首度於春節加碼的今彩539單注頭獎獎金也加碼至1000萬元，而玩法多元、娛樂性高的BINGO BINGO 賓果賓果自明（27）日起「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼5天到元宵。此外，根據台彩統計，加碼期間大樂透就開出8注頭獎，且全採電腦選號，又以高雄開出3注最多，而加開的春節大、小紅包獎項有近2成採用包牌投注，其中有12張彩券同時對中7注加碼獎項。今年春節加碼期間中獎喜訊頻傳，根據台彩統計，自2月12日春節加碼活動開跑至2月25日短短14天，就有8注大樂透頭獎開出，高雄市已開出3注，其餘5注分別於桃園市、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣共5縣市開出，而且根據台灣彩券投注系統資料顯示，該8注中大樂透頭獎的彩券皆為電腦選號。此外，截至2月25日，春節加碼的大樂透100萬元「春節大紅包」累計已送出361組共460注、10萬元「春節小紅包」送出569組共701注，全國共有21縣市開出春節大、小紅包加碼獎項，可說是遍地開花。以「春節大紅包」來說，開出注數第1名為新北市85注、其次為台北市60注、第3名為高雄市59注；「春節小紅包」開出注數前3名依序則為新北市125注、台中市103注及高雄市92注。值得注意的是，加碼的春節大、小紅包中獎彩券中有近2成採用包牌投注，其中有12張彩券同時對中7注加碼獎項，真的非常幸運。至於今彩539春節加碼頭獎獎金加碼至1000萬元，統計至2月25日已開出30注頭獎，這30注頭獎分別於13個縣市開出，其中以台北市6注最多、其次為苗栗縣及新北市各開出4注。