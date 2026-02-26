三星 Galaxy S26 旗艦系列手機今（26）日正式發表，包括首度支援 eSIM、防窺智慧螢幕、多項 AI 功能都備受關注，不過在價格上，S26 與 S26+的定價，也比上一代調漲約100美元（約3200元新台幣），對此國內連鎖通訊行傑昇通信表示，若考量到價格、性價比，相較於 S26 系列，趁近期 S25、S25+都還有現貨、逐漸停產前用相對便宜的價格入手，也是明智的選擇。
三星 Galaxy S26 散熱升級
傑昇通信說明，三星 Galaxy S26 旗艦系列手機搭載最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 客製化處理器，受惠於台積電3奈米等級製程帶來的效能紅利，新機在功耗控制、散熱效率上都有飛躍性進步。
不過傑昇通信認為，對多數消費者而言，其實搭載 Snapdragon 8 Elite 的 Galaxy S25 系列在散熱的處理上表現不差，整體流暢度可能與 Galaxy S26 差異極小。
S25性價比很漂亮 想撿便宜趁現在
傑昇通信指出，考慮到記憶體價格上漲、3奈米的成本增加，三星 Galaxy S26、S25 新舊兩代手機「價格差距」將會突破萬元大關，依照目前通路價格， 像是 Galaxy S25 Ultra 可能會比 Galaxy S26 Ultra 的台灣售價便宜超過17000元，適合追求高性價比的消費者。
以全台連鎖傑昇通信最新報價為例，S25 系列如今整體降幅約在3成左右。與上市價格相比，S25系列約降9000元、S25+便宜12000元，S25 Ultra也下調了約15000元，S25 Ultra的1TB版本已停售。
傑昇通信總結，目前 Galaxy S25、S25+ 仍有少量現貨，後續一定會逐漸停產、不再補貨，如果消費者有預算控管需求，撿便宜買舊機現在就是最後機會。當然，如果心態是追求極致性能、最新體驗，Galaxy S26 系列就會是優先選擇。
