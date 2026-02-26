我是廣告 請繼續往下閱讀

柔佛古來的一場工廠大火，將災情影響範圍從火場內部延伸至天空與周邊校園。位於士乃（Senai）一帶的橡膠與塑料倉庫自2月24日下午起火後，悶燒超過1天仍未完全熄滅。大量濃煙混合雨水降下，形成民眾描述的「黑雨」現象，鄰近5所學校因空氣汙染風險，緊急將課程改為居家學習，受影響學生規模超過1500人。根據消防單位指出，這起火警發生於24日下午，地點位於新港工業區。現場堆疊的大量塑料與原料在高溫下反覆出現熱點，即使表面火勢一度受控，消防員仍須分區佈署降溫，防止災情波及鄰近建物。廠區約有8成建物遭到焚毀，詳細火調與財產損失仍待釐清。救災過程中，消防泡沫的消耗量成為行動的主要挑戰。由於塑料火災必須仰賴泡沫隔絕氧氣，柔佛州消防局在備量不足的情況下向外求援。馬六甲與布城分別支援25桶與30桶泡沫，才讓灌救行動順利推進至清理殘火階段。隨著煙塵持續擴散，當地出現罕見的「黑雨」。居民在社群平台分享車身與住家外牆沾附黑色黏稠油漬的照片，對汙染物隨雨水落地後的環境殘留表達憂慮。這波現象主要與火場釋出的懸浮微粒有關，後續是否需要進行環境採樣與大規模清洗，已成為地方政府關注的焦點。家長通報部分學生出現噁心等不適症狀，目前統計約有68名學童感到不適。相關教育部門指示受影響校園暫停到校上課，改以線上課程形式至週五，待空氣品質與救災進度回穩後再行復課。目前火勢已進入收尾階段，但後續的環境清理與健康監測才正要開始。包含雨後油漬的處置，以及空氣指標是否恢復至安全標準，皆考驗地方政府在消防、環保、衛生與教育各領域的同步應變能力。