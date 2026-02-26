我是廣告 請繼續往下閱讀

為落實數位閱讀平權，春水堂科技娛樂今（26）啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」，透過媒合7家企業，把數位閱讀、線上習資源送進20所偏鄉及棒球特色學校；搶在2026世界棒球經典賽開打前，先開轟孩子的「知識全壘打」。本次活動由7家企業組永續應援團，本計畫成功串聯了台灣金聯、臺灣產物保險、聖育科技、英威康科技、車博資訊、國峻營造、美無痕生物科技，而數位閱讀受惠的20個學校，則從災區到棒球搖籃，橫跨了花蓮、台東、桃園、苗栗、新竹、台中、嘉義及屏東等8縣市。台灣金聯董事長宮文萍表示：「企業認養不是一次性捐助，而是對下一代長期投資。台灣金聯希望拋磚引玉，讓更多企業加入這場教育接力賽。」代表受贈學校致詞的花蓮縣光復國小黃彤芳校長感性表示：「對偏鄉孩子而言，數位閱讀是與世界接軌的窗口。」中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，蔡其昌表示，在職棒場上全壘打代表的是一次最有力的出擊；而對一個孩子來說，要在人生中擊出全壘打，需要的工具不只是球棒，還要靠腦袋裡的知識。「孩子不只要把球打出全壘打，更要把人生打出全壘打。」春水堂科技娛樂、Hami 書城董事長孟義超表示，城鄉數位落差正在拉開孩子的未來距離。當城市學生早已用平板學程式、接軌世界，偏鄉學校卻仍為學習資源不足苦撐。此次企業認養模式，讓資源真正落地校園，也讓「數位平權」從口號變成行動。過去部分偏鄉學校曾因經費問題中斷合作，「這次，我們把資源重新送回孩子手中。」他強調，數位工具若真正走進教學現場，將能發揮加乘效果。