泰國房地產市場展現出低谷反彈的跡象，正處於修復動能的關鍵期。房產研究機構指出，2025年第4季交易量與房貸同步回升，供需結構趨向平衡。然而，若預計於6月底到期的刺激措施未能延續，復甦節奏恐面臨中斷，政府是否將貸款成數（LTV）放寬與超低移轉費率政策延至2027年，成為市場關注的變數。根據泰國不動產資訊中心（REIC）數據顯示，2025年第4季住宅移轉登記量較第3季成長5.7%，金額增加9.3%，新核准房貸也小幅提升1.3%。儘管全年合計受先前低迷影響仍呈現年減，但逐季走升的數據描繪出「愈走愈穩」的修復曲線。為維持這波熱度，REIC建議政府將央行放寬的LTV規範（容許房貸成數最高達100%）以及過戶與抵押登記費降至0.01%的優惠措施納入長期計畫。泰國央行在放寬規範時提及，泰國仍需應對需求疲軟、供給過剩以及高家計負債等問題。截至以2025年9月底為例，家庭負債約16.3兆泰銖，家計負債占GDP比率約86.8%，雖較前一年回落但仍在亞洲偏高水位，銀行放款審核自然更保守。買方是否能順利通過信用審核，直接限制了政策鬆綁帶來的成長空間。債務紓困計畫「Khun Su Rao Chuay」（你奮鬥，我們幫助）協助減輕民眾負擔並拉回購買力，加上利率環境趨於寬鬆。泰國央行於2月25日宣布降息25個基點至1%，並暗示後續仍有降息空間，這項調整實質降低了購屋者的利息負擔。針對2026年的展望，REIC提出兩種情境預測。在GDP成長2%的基準情境下，市場將維持平穩盤整；若GDP成長達2.5%且政策順利延期，住宅移轉戶數預期可實現9%的年增長。在外國買家部分，2025年公寓過戶戶數微幅增加，但總值因高端交易減少而下滑，這項趨勢與泰國強化查緝灰色資本、資金流向趨於保守有關。泰國房市在2025年第4季已渡過最嚴峻的低迷期，交易量與金額的連續回升反映了市場在止跌後的修復能力。這波走勢標誌著引擎重新點火，但尚未進入實質加速階段。家計負債高企、經濟韌性不足以及銀行審核趨嚴等現實，仍導致買氣呈現起伏不定的態勢。接下來能否將這股回溫動能延續至2026年，除了取決於利率走勢與觀光業復甦，更受到政策連續性的直接影響。政府是否延長LTV放寬與0.01%的移轉及抵押費率，將影響首購與換屋族的進場信心，並帶動建商調整供給策略。唯有政策紅利與經濟環境同步落實，市場才具備從短線反彈走向結構性平衡的基礎。