預測效能達9成 醫：可延伸到其他癌症診斷

胰臟癌因早期症狀隱匿且缺乏有效篩檢工具，長期被醫學界視為「最難診斷」的癌症之首，臨床上多數病患確診時已晚期。而台大醫院與中研院共同研發出「高效能診斷模型 PanMETAI」，透過分析受試者血清、血液中上萬個代謝訊號，就像為身體做一次「代謝指紋掃描」，幫助篩檢早期癌症，且準確度可達到9成。相關研究成果已發表於國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。臨床上，多數癌症病患確診時已晚期，5年存活率僅約13%，且近年個案有逐年增加的趨勢，國內每年約近2000名的胰臟癌新增病例，雖然平均年齡為70歲，但有年輕化趨勢。也因為胰臟癌位置深、多數無症狀、早期幾乎無明顯症狀，因此較難發現。為了在早期發現，台大醫院和中研院合作，研發PanMETAI模型。台大醫院醫師張毓廷說，僅需每位受試者110微升的血清，取得26萬個代謝訊號，並藉由深度學習模型，系統性擷取與胰臟癌相關的關鍵特徵。張毓廷指出，這種方式可以全面找出胰臟癌從癌前病變至早期癌症的整體代謝變化，顯著提升早期風險辨識能力。醫師說明，台大醫院的獨立盲測資料集中，PanMETAI整體預測效能（AUC）高達0.99，敏感度為93%、特異度為94%；也就是說準確度可高達9成。另外，研究也與立陶宛合作，在歐洲族群進行的外部驗證中，預測效能仍維持 0.93的高水準。顯示PanMETAI並非僅針對單一資料庫或族群最佳化。張毓廷認為，PanMETAI的核心人工智慧架構具高度擴充性，未來除了可應用於胰臟癌高風險族群的早期診斷外，也可以延伸至其他癌症的診斷，或治療療效與預後評估。相關研究成果已發表於國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。