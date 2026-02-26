我是廣告 請繼續往下閱讀

中國海警局發布影片，聲稱25日於金門海域展開「常態執法巡查」，並展示對我方巡防艇喊話「早日回歸、共話團圓」，而我方甚至回覆「收到，謝謝」。對此，海巡署於今日嚴正駁斥，指出中方派遣4艘海警船非法闖入我限制水域，經我方巡防艇強力驅離後才撤離。海巡署強調，影片純屬惡意偽造，當日執勤序列中根本沒有該編號艇隻，此舉顯為刻意剪接影音、企圖營造我方退讓假象的典型「認知作戰」手段。根據中國海警局官網昨日發布的消息，福建海警於25日在金門附近海域展開「常態執法巡查」。在公開的畫面中，福建海警艦艇透過無線電向台灣海巡署的金門10083船進行喊話，內容提到：「新春佳節，兩岸齊歡，我們同為一家人，共度一個節，盼早日回歸，共話團圓。」隨後影片透過現場錄音與字幕呈現，顯示金門10083船對此回覆：「收到，謝謝。」對此，海巡署指出，25日14時許，海巡署第十二（金門）巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。15時，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自料羅東方及西南方航入限制水域，並同步向西編隊航行。海巡署4艘巡防艇第一時間採取併航壓迫戰術，堅定拒止其持續深入我國海域。在海巡船艇嚴正警告及強力驅離下，中國海警船最終於17時3分，全數轉向航出我限制水域。針對中國片面發布的內容，海巡署嚴正澄清，中國不僅利用海警船假藉「執法巡查」名義「常態侵擾」我方水域，更偽造影音企圖營造海巡退讓之錯假情事，完全背離事實。經查，昨日我方對應中國海警船之巡防艇中並無PP-10083艇，顯見中方影片中所謂我方之回應對話係屬惡意偽造，為典型「認知作戰」手段。海巡署強調，海巡同仁全天候堅守崗位，恪遵標準作業程序，針對中國海警矮化我國之言詞，均於第一時間嚴正駁斥。海巡署也將持續監控海面情勢，超前部署勤務應處，全力捍衛國家主權及海域安全。