▲郭碧婷將全權統籌向華強2000億家族資產。（圖／記者吳翊緁攝）

遺產交由郭碧婷統籌 小兒子暫未列入名單

留十年觀察期 未來仍有變動空間

77歲香港影壇重量級人物向華強，近日親自透過影片回應外界對家族財產安排的討論，市場推估其個人與家族資產約500億港幣，換算新台幣約2000億元，如今他首度鬆口說明遺產分配方向，震撼演藝圈與商界，他坦言自己已與妻子向太陳嵐達成共識，未來所有資產將統一交由大兒子向佐的台灣媳婦郭碧婷管理，而他的小兒子向佑則一毛都沒有，直言會留10年觀察期，相關決定已寫入規劃之中。向華強在影片中直言，目前並未打算將財產分配給小兒子向佑，此舉讓對方感到不滿，甚至直言「不公平」。據了解，向太已將向佑自私人聯絡名單移除，目前父母與他之間僅透過秘書維持必要聯繫。對於向佑提出希望面談的要求，向華強則坦承暫無安排，顯示雙方關係仍有隔閡。此番說法一出，也讓外界對向家內部動向議論紛紛。面對外界質疑，向華強進一步解釋其規劃邏輯。他指出，遺囑可以預先訂立，但財產不會提前分割，強調管理權與實際繼承並非同一概念。他形容：「分之前兒子是兒子，分了之後，兒子可能變老子。」意指過早分產恐影響家庭關係與企業治理。這番話被不少網友解讀為家族企業長期布局的思維，也反映他對資產管理秩序的重視。儘管態度明確，向華強仍為小兒子保留一線轉圜空間。他表示，若向佑未來十年表現出色、證明能力與責任感，遺囑內容仍可能重新評估與調整，「給他一點作為鼓勵」。此番言論顯示，現階段安排並非完全定案，而是附帶條件的長期觀察機制。外界分析，這種作法既保留家族企業彈性，也為後代設下目標門檻。向華強長年深耕影視與投資領域，家族資產規模龐大，任何動向皆牽動市場目光。此次公開談及遺產規劃，不僅讓外界看見豪門家族的財產治理思維，也再度把向佐與郭碧婷推向話題中心。未來是否出現新的調整，仍待時間觀察。不過可以確定的是，這場圍繞2000億身家的安排討論，短時間內仍將持續發酵。