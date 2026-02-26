我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨日宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪減少1小時工時，將補助8成薪資差額。不過，民進黨市議員何孟樺表示，相關政策推動需要87億元預算，但蔣市府目前所編列預算僅550萬元，質疑其政策可施行性。對此，蔣萬安回應表示，在經費上目前用既有的公務預算來支應，那接下來如果必要，當然也會考量預備金。北市府昨日舉行道安會報，蔣萬安並與會前受訪，針對育兒減工時的政策，目前的財源與大約多少家庭可以受惠？蔣萬安回應說，最主要的是3月1號開始會有育兒減少工時計畫，也就是設籍台北、育有12歲以下的孩子，爸爸媽媽在企業不減薪的情形，那有需求的時候可以減少工作1個小時，那政府會給予補助。蔣萬安說，春節連假剛過其實大家感受很深，爸爸媽媽回到職場，小朋友回到學校開學，父母就會面對工作職場還有家庭之間如何取得平衡、時間的安排。這是很多爸爸媽媽日常面對的挑戰，也因此這個政策是希望能夠減少爸爸媽媽的負擔，讓爸爸媽媽逐漸找回時間安排的主導權。所以在經費上面當然市府目前既有的公務預算來支應，接下來如果必要，當然也會考量預備金。媒體問蔣萬安也符合資格，會希望減少1個小時工時嗎？ 蔣萬安說，他不算是勞工，這個最主要是試辦，希望在試辦期間可以滾動式檢討，北市至少先踏出第一步，希望接下來看看試辦的情形。當然最重要的目的還是因為聽到很多爸爸媽媽他們在第一線育兒，以及在工作兩邊拉扯，面對的挑戰，市府也很希望參考國外的例子，能夠把這個政策透過滾動式檢討，看這樣可以做到更好。