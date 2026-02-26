我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁男犯案手法相當狡猾，一見到員警上前後更拔腿狂奔企圖逃逸。（圖／警方提供）

台北市一名48歲的袁姓男子，22日前往松山區寧安街一間娃娃機店行竊，遭到眼尖的台主認出，隨即報案逮人。警方到場一查發現，袁男竟是身揹台北、士林、新北等三處地檢署通緝的「三條通」，且其犯案足跡遍佈雙北，以佯裝顧客投錢後確認零錢箱內的金額，透過工具行竊後再將鎖頭裝回，進而得手機台內的零錢，過程僅需15秒的時間，行徑相當狡猾，不少娃娃機店慘成苦主。據了解，袁男犯案足跡遍布雙北的大同、中山、松山、士林以及三重、蘆洲、汐止等地，且其犯案手法相當狡猾且熟練，先鎖定無人看管的娃娃機店，假裝顧客投下10元硬幣後，藉由聆聽硬幣掉落的聲音，來判斷機台內零錢箱是否飽滿。確認目標後，便利用自備的萬能鑰匙、螺絲起子及尖嘴鉗等工具，僅需短短10多秒即可破壞鎖頭竊取現金。得手後，他還會刻意將鎖頭裝回原狀，營造未遭破壞的假象以掩人耳目。22日晚間11時許，袁男前往位於台北市松山區寧安街的一間夾娃娃機店準備故技重施，而眼尖的台主因曾遭竊，透過監視器立即認出袁男並報案。警方獲報到場後，袁男一度拔腿狂奔企圖逃逸，但最終仍遭到壓制逮捕。雖袁男屢次因竊盜遭警方逮捕送辦，卻多次獲無保請回，導致其有恃無恐、持續犯案，讓許多受害台主不勝其擾。警方蒐證完備後移送偵辦，經台北地院裁定收押。